MHP'de büyük deprem

Adana'da AKP ve MHP'den toplam 113 kişi İYİ Parti'ye katıldı. Aşure Günü ile ilgili parti binasında düzenlenen programda İYİ Parti saflarına katılanlara parti rozetleri İl Başkanı Göktürk Boyvadoğlu tarafından takıldı.





Gerçekleşen programda İYİ Parti Adana Milletvekili M. Metanet Çulhaoğlu’da hazır bulunurken, İYİ Parti’nin büyük bir yükseliş içinde olduğunu belirten İl Başkanı Boyvadaoğlu yaptığı konuşmada şunları kaydetti;















"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ!"





“ Kıymetli arkadaşlar… Hepiniz hoş geldiniz! Sizlerle birlikte biz, büyük bir aileyiz. Yükseliş içinde olan Partimiz, sizlerin katılımı ile her gün daha da güçlenmektedir. Henüz 2 yıllık bir Parti olmamıza rağmen, her kesimden insanlarımız bizlere güvenerek akın akın geliyor. Hedefimiz Partimizi iktidar, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i de Cumhurbaşkanı yapmaktır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in özverili çalışmaları, dik duruşu ve tüm insanlara güven vermesi korku imparatorluğunu yıkmış, vatandaşlarımızın umudu olmuştur. Amacımız Ülkemizi ve Ülkemiz insanını refaha, mutluluğa ulaştırmaktır. Ülkenin birlik ve beraberliğe olan inançlarının sonsuza kadar devam edeceğini, İYİ Parti’nin tüm vatandaşlara dil, din, ırk, mezhep ayırımı gözetmeksizin adil ve eşit olarak, her bireyin bir değer olduğunu ifade eden Boyvadaoğlu, gerçekleri görerek İYİ Parti’ye gelen kardeşlerimize bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. İYİ Parti insanlarımız için umut olmuştur. Milletvekillerimiz, Sn.İsmail Koncuk ve Sn. M. Metanet Çulhaoğlu ile birlikte, İlçe Başkanlarımız ve tüm Teşkilatımız uyum içinde çalışmaktayız. Amacımız vatana ve vatandaşa hizmettir. Her iki Milletvekilimiz de önemli bir değerdir. TBMM’de Adana’mızın ve Türkiye’nin sorunlarını gündeme getirerek,halk’ın sesi olmuşlardır. Önemli ve başarılı çalışmalar içerisindeler. Her ikisine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerden aldığımız güçle, 18 yıldır iktidarda olan hükümete önemli mesajlar verdik. Yapılan yanlışları gündeme getirerek İYİ Parti’nin tüm insanların umudu olduğunu, yaptığımız güzel çalışmalarla belirttik. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar teşekkür ediyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.













İYİ Parti Adana Milletvekili M.Metanet Çulhaoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:





"MİLLET İTTİFAK’I OLARAK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK"





“ Arkadaşlar; Partimize katılmanız bizlere güç vermiştir. Türkiye’nin her yerinden insanlarımız akın akın İYİ Parti’ye gelmekte. Bu bizleri son derece memnun ederken, gelecek için büyük umutlar vaad etmektedir. Parti teşkilatımızda gece gündüz demeden çalışan, büyük emek sahibi olan sizlersiniz. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. İYİ Parti kurulalı, 26 ay gibi bir zaman oldu. Bu kısa süre içinde hepinizin bildiği gibi, Partimiz kurulmadan önce mücadele başladı. Kurulduktan sonra iki önemli seçim geçirdik. Bunlardan bir tanesi, Milletvekili Genel Seçimi idi. Belediye seçimlerinde, Millet İttifak’ı olarak seçimlere girdik ve sonuçta,18 yıl bu Ülke’de hüküm süren bir siyasi Parti, adeta kendini Kaf Dağ’ında gören, ayakları yerden kesilmiş olan, ‘biz ne yaparsak yapalım bu millet bize oy vermeye devam eder’ diye böbürlenen insanların artık ayaklarını yere bastıran da sizlersiniz. Millet ittifak’ı olarak birçok B.Şehir, Millet İttifak’ına mensup Belediye Başkanları ile idare edilir hale geldi. İYİ Parti şayet Türk Siyasi Hayatına girmemiş olsa idi acaba bugün bu değişiklikleri yaşıyor olabilir miydik? İYİ Parti olarak önemli çalışmalarla iktidara geleceğiz. Tüm olumsuzlukları gidereceğiz inşallah. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.