Millete 'sabredin' diyeceğine 500 milyon dolarlık uçağını sat!

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomik krizin vatandaşın belini büktüğünü söyledi.

"Çarşıda, pazarda, mutfakta yangın var. Tüm hedefleri düşürdüler, fakat 'uçuyoruz' diye masal anlatıyorlar." diyen Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veryansın etti.





"Eskiden uçuyoruz, ekonomik kriz yok diyebiliyordu ama şimdi diyemiyor. Şimdi sabır diyor. Sayın Erdoğan millete 'sabret' diyeceğine sen önce git 500 milyon dolarlık uçağını sat. Yandaş vergi affına, sarayın masraflarından bir kuruş tasarruf etmeye gelince sabır yok. İş bulamayan gence, uzaktan eğitim için çocuğuna bilgisayar alamayan babaya gelince sabır var. Geçeceksin bunları Sayın Erdoğan." dedi.





MİLLETİN SABIR TAŞI ÇATLAMAK ÜZERE





Akşener milletin sabır taşının çatlamak üzere olduğunu belirterek, "Doların yükselmesine aldırış etmeyen damat bakan (Berat Albayrak) 1 yılda doları frenleyebilmek için Merkez Bankası’ndaki dövizi satıp savdı. Kayınpederinin övündüğü döviz rezervini eritti." ifadelerini kullandı.





Akşener, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "2 yılda 674,5 milyar lira emekli maaşı ödedik." sözlerine mukabil "utanın." cevabını verdi.





Akşener şöyle devam etti: "Ahan da keşke ödemeseydiniz! Eliniz mecbur be eliniz mecbur. Hayır yapmışlar! Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim? Siz ne zaman bu kadar uçtunuz? Utanır insan bunu söylemeye."





"Bir yanda faizlerdeki, kurdaki artışlar, gün yüzü görmeyen esnafımız, KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz var." diyen Akşener, AKP yandaşlarının ise tuzunun kuru olduğunu söyledi: "Diğer yandan tıkır tıkır dolarla parasını alan yandaşlar var. "