MİT'in Kosova'da kaçırdığı Karakaya ve Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası...

MİT tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kosova’dan kaçırılan 6 kişiden Osman Karakaya ve Cihan Özkan’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.





Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Kosova’dan rüşvet karşılığında kaçırdığı Osman Karakaya ve Cihan Özkan’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması yapıldı. Kosova’dan skandal bir yöntem ile kaçırılan 6 kişiden ikisi olan Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 20 aydır tutuklu olduklarını ve MİT’in uluslararası suç işlediğini söyledi.





“KOSOVA’DAKİ EN İYİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞTIM”





Hakkındaki suçlamaları reddeden Cihan Özkan, “Ben Kosova’daki en iyi eğitim kurumlarında 6 yıl boyunca çalıştım. Benim eğitim faaliyeti yürüttüğüm kurum, ülkemiz tarafından ziyaret edilen bir kurumdur. Eğitim kurumuna yasal hakları Kosova ülkesi tarafından verilmiştir. Yabancı diller, biyoloji, fizik, kimya gibi öğretilen bir eğitim kurumudur. Türkiye’deki hiçbir legal, illegal yapıyla alakası yoktur.” dedi.





Kosova’da sadece biyoloji öğretmenliği yaptığını ve 20 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu vurgulayan Özkan, “Ben sözde öğretmenlik yapmadım. İyi bir öğretmenlik yaptım. Çalıştığım süre boyunca çalıştığım kurumda hiçbir örgüt faaliyeti olmadı. Ülkemizi zora sokacak hiçbir şey yapmadım. Mağdurum, beraatımı talep ediyorum.” diye konuştu.





BİZE YAŞATILAN ‘ULUSLARARASI ADAM KAÇIRMA SUÇUDUR’





MİT tarafından kaçırılan Osman Karakaya ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, yargılama dosyasında delil olmadığını ve kendilerine yaşatılanın “uluslararası adam kaçırma” suçu olduğunu savundu. Karakaya, “Bizimle ilgili sınır dışı süreci yaşanmamıştır. Biz özel bir uçakla pasaportsuz ve biletsiz getirildik. 20 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.” şeklinde konuştu.





Davada karar verileceği bildirilerek son sözleri sorulan sanıklardan Osman Karakaya, “Benim suçlu olduğum bir durum yok. Sizi de suçlamıyorum. Umarım hayırlı bir karar olur.” diye konuşurken, Cihan Özkan da, “Ben terörist değilim. Hakkımda isnat edilen tüm suçları reddediyorum.” dedi.





ULUSLARARASI CASUSLUK SUÇUNDAN BERAAT





Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Karakaya ve Özkan’ın, alt sınırdan kısmen uzaklaşarak, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





“Uluslararası casusluk” suçundan suçları sabit olmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kuran heyet, sanıkların tutukluluk durumlarının da devamını kararlaştırdı. MİT tarafından kaçırılmalarına gerekçe olarak gösterilen “Uluslararası casusluk” suçunun işlenmediği mahkemece onaylanmış oldu.