'Tv100'ün patronu ile Çakıcı'nın dostluğu açıklanmaya muhtaç'

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı canlı yayın sırasında SADAT reklamı gösterilmesi hakkında, “Paramiliter bir örgütlenme olan SADAT’ın, Kılıçdaroğlu’nu tehdit amacıyla hazırlanmış silahlı ve maskeli baskın fotoğraflı reklamının yayımlanması ciddi bir yayıncılık hatasıydı” yorumunu yaptı.



SADAT reklamıyla gündeme gelen TV100’ün patronu Necat Gülseven’in Alaattin Çakıcı’nın dostu olduğunu ve birlikte fotoğraflarının bulunduğunu dile getiren Bildirici, “Bu ilişki açıklanmaya muhtaç” dedi.



TV100 patronunun Çakıcı ile fotoğrafı ortaya çıktıTV100 patronunun Çakıcı ile fotoğrafı ortaya çıktı

Bildirici, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:



“En önemlisi de TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile dostluğu! SADAT reklamı tartışmaları sırasında gündeme gelen Gülseven’in Çakıcı ile aynı masada yanyana çekilmiş fotoğrafı, 12 Kasım 2020 tarihinde Alaattin Çakıcı adına açılan sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. “Alaattin Çakıcı Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler” notuyla paylaşılan fotoğrafta Çakıcı ve Gülseven’in yanında, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan ve Veysi Nazlıcan adlı kişiler de bulunuyordu.



Gülseven, Çakıcı ile dostluğu ve bu fotoğraf hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Oysa bir medya sahibinin Çakıcı gibi bir isimle ilişkisi açıklanmaya muhtaç bir durumdur. Hatırlarsınız, bu ülke 1998’de bir Korkmaz Yiğit vakası yaşadı. Milliyet’i satın alan Yiğit’in, Alaattin Çakıcı ile konuşma kaseti ortaya çıkınca satış iptal edilmişti.



Çakıcı’nın dostu olduğu anlaşılan Necat Gülseven de kamuoyunda tanınan bir isim değil. Bir otelcilik ve inşaat şirketi olduğu biliniyor. 2021’de AKP’li Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu’yu ölümle tehdit ettiği iddiası içeren haberler yayımlanmış; sonra bu haberlere erişim engeli getirilmiş.



Gülseven’in medyadaki geçmişi de eski sayılmaz. TV100’ü 2018’de satın almış. Sonra 3N Medya’yı kurarak birbiri ardına Show Radyo, Viva Radyo ve Bizimev Tv'yi de gruba katmış. Medya grubunu ve özellikle de TV100’ü hızla büyütüyor. Hatta bir ara Milliyet’i satın alacağı haberleri de çıktı.



Gazetecilik şeffaf olması gereken bir faaliyettir. Sadece içeriğin değil medya kuruluşlarının sahiplik yapısının ve tabii medya sahiplerinin de tümüyle şeffaf olması şarttır. Bir medya kuruluşunun sahiplik yapısı şeffaf değilse, sahibiyle ilgili sorular yanıtlanmıyorsa üretilen haberlerin, yorumların, programların velhasıl bütün içeriğin güvenilirliği tehlikeye düşer.”