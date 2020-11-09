New York Times'ten Türkiye yorumu

Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, ancak cumhurbaşkanlığından resmi açıklama gelmemişti.







24 saati aşan bir zaman dilimine rağmen bu istifa kararı, ne hükümet ne de Saray yönetimi tarafından doğrulanmış değil.





Öyle ki pazartesi günü, gözlerin çevrildiği AKP MYK sonrası gelen açıklama ise, krizin ne denli derin olduğunu ortaya koydu.





AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında, Albayrak'ın istifasının gündemlerinde olmadığını ileri sürdü ve topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı.





Çelik, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde göreve getirme, Cumhurbaşkanının takdirindedir. Bununla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüğü takdirle görüşünü kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadesini kullandı.





Diken'in aktardığına göre, Carlotta Gall imzalı NYT haberinde ise, ekonomide son dönemde göstergelerin iyi olmadığı, liranın da yılbaşından bu yana yabancı paralar karşısında yüzde 30’a yakın değer kaybettiği hatırlatıldı.





İstifanın arkasında büyük ölçüde ekonomideki ‘çöküşün’ rol oynadığının değerlendirildiği haberde, Albayrak’ın ayrılışının Erdoğan’ın Biden’ın seçilmesine karşı gösterdiği bir tepki de olabileceği ifade edildi.





Albayrak’ın Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray’la ilişkileri idare ettiği, Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’la Whatsapp üzerinden yazışarak iletişim kurduğu belirtildi.





Erdoğan’ın Trump ve ailesiyle kurulan bu ilişkiler sayesinde bugüne kadar ABD ile sorun yaratan Rus yapımı S-400’lerle ilgili yaptırım ihtimali ve Halkbank’ın İran’a karşı yaptırımları ihlal etmekten yargılandığı dava gibi Türk hükümetinin ‘başını ağrıtan’ bazı meselelerde ‘idare etmeyi’ başardığı kaydedildi.





Ekonominin kötü gitmesinin yanında, Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılışıyla beraber Albayrak’ın bu alandaki görevinin de bitmiş olabileceği değerlendirildi.





Henüz Erdoğan’ın tebrik etmediği Biden’ın bu konularda zorluk çıkarabileceğini belirten New York Times, Erdoğan’ın ABD’deki Biden dönemine daha güçlü bir ekonomi yönetimiyle girmeyi istemiş olabileceğini kaydederek, ‘yöneticilik kabiliyetleriyle’ bilinen Naci Ağbal’ın bu hafta sonu Merkez Bankası başkanlığına getirildiği, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal’ın Albayrak’ın yürüttüğü ekonomi politikalarına karşı çıktığını hatırlattı.