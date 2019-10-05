Samanyolu Haber /Kültür / Milli Görüş'e polis baskını! /05 Ekim 2019 21:05

Milli Görüş'e polis baskını!

Saadet Partili Ali Aktaş şahsi Twitter hesabından savcılık kararıyla MG Kitap Kahve'ye baskın yapıldığını ve aralarında "Erbakan Özel" sayılarının da bulunduğu bazı kitaplara el konulduğunu belirtti. Saadet Partisi'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarını ağırladığı gün kafenin polis tarafından basılması, "Saadet'e KHK mesajı mı verilmek isteniyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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Milli Görüş’ün toplantılar yaptığı MG Kafe’nin polis tarafından basıldığı kaydedildi.
 
Saadet Partili Ali Aktaş şahsi Twitter hesabından savcılık kararıyla yapılan baskında, aralarında "Erbakan Özel Sayı"larının da olduğu bazı kitaplara el konulduğunu belirtti.

SAVCININ TALİMATI İLE ERBAKAN ÖZEL SAYILARINA EL KONULDU

Aktaş şunları ifade etti: “Polis KHK'lılarla toplantı yaptığımız MG Kitap Kafe'de bandrolsuz olduğu gerekçesiyle Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) ‘Erbakan Özel Sayı’larına el koyuyor. Savcılık talimatıymış. Talimatı veren savcı ile polis arkadaşlar götürdükleri kitapları okurlar inşallah. Belki kendilerine bir katkımız olur.”

MG Kitap Kahve'nin açılışında Saadet'in eski genel başkanı Recai Kutan konuşma yapmıştı.

AKTAŞ: ŞU SAÇMALIĞA BİR SON VERMELİSİNİZ

Aktaş, “Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dahil pekçok yetkilinin ziyaret ettiği MG Kitap Kafe'de Erbakan Özel Sayıları dahil bazı kitaplara el konulması talimatı verenlerin tarihe trajikomik aktörler olarak geçeceği kesin. Şu saçmalığa bir son vermelisiniz.” dedi.

SAADET'İN KHK MAĞDURLARINA DESTEK VERDİĞİ GÜN POLİS BASKINI

Saadet Partisi bugün Ankara Valiliği'nin KHK'lılar Büyük Buluşması'nı keyfi bir kararla yasaklaması üzerine Ankara'da toplanan kanun hükmünde kararname (KHK) mağdurlarını partinin genel merkezinde ve MG Kitap Kafe'de ağırlamıştı.

MG KAFE 28 OCAK'TA AÇILMIŞTI

MG Kitap Kahve, 28 Ocak 2019'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere Recai Kutan ve Mustafa Kamalak gibi Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinin yanısıra çok sayıda sendika başkanının katıldığı merasimle açılmıştı.
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