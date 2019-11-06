O parti barajı geçemiyor!

Diyarbakır merkezli Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Urfa, Van, Trabzon, Erzurum, Mardin ve Bingöl’ün de olduğu 21 şehri kapsayan saha araştırması yaptı.







TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLİ MESELESİ EKONOMİK KRİZ





29 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında 1.937 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.





“Sizce Türkiye’nin öncelikli meselesi nedir ?” sorusuna Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) oy verdiğini belirtenler yüzde 32,8’i “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 18,3’ü “Kürt sorunu”, yüzde 10,8’i “Dış politika” şeklinde cevap verdi.





Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHPoy verenlerin yüzde 31,5’i Türkiye’nin öncelikli meselesinin “Ekonomi/İşsizlik” olduğunu belirtti. İkinci sırada ise yüzde 23,4 ile “Cumhurbaşkanlığı sistemi” yer aldı. CHP'lilerin yüzde 8,9’una göre “Kürt Sorunu” 3'üncü sırada.





Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) oy verenlerin yüzde 37,9’una göre Türkiye’nin öncelikli meselesi “Kürt Sorunu”. HDP'lilerin yüzde 28,1’i “Ekonomi/İşsizlik” ve yüzde 13,8’i “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” için öncelikli mesele tanımını yaptı.





CHP, AKP'Yİ NEREDEYSE YAKALADI





“Sorunları çözmeye en yakın parti hangisi?” sorusuna verilen cevaplarda CHP'nin iktidar partisi AKP'yi yakaladığı görüldü. 100 kişiden 28,3’i AKP'yi, 100 kişiden 26,6'sı CHP'yi çözüm adresi olarak ifade etti.





Ankete katılanların yüzde 8,8’i "HDP", yüzde 7,4’i "MHP" derken, yüzde 6,8’i "kararsızım" cevabını verdi.





HDP VE MHP OYLARINDA ARTIŞ







“Bu pazar bir belediye başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen cevaplar olukça ilginç.





Kararsızlarda dağıldıktan sonra katılımcıların yüzde 34,5’i AKP, yüzde 34,5’i CHP, yüzde 8,4’ü HDP, yüzde 7,7’si MHP, yüzde 4,5’i İyi Parti, yüzde 3,4’ü Ahmet Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, yüzde 1,7’isi Ali Babacan'ın kuracağı parti, yüzde 0,9'u Saadet Partisi, yüzde 0,2 HÜDA-PAR cevabını verdi.





Yüzde 3,9'u ise oy kullanmayacağını kaydetti. Buna göre bu pazar belediye başkanlığı seçimi olsa AKP yüzde 3,1, CHP yüzde 1,5, İyi Parti yüzde 0,9 oy kaybedecek. HDP'de yüzde 1,8, MHP'de ise yüzde 4’lük bir oy artışı olacak.





AKP'DEN MHP’YE, CHP’DEN İYİ PARTİ’YE OY GEÇİŞİ





Katılımcıların verdiği cevaplar seçmen eğilimini de yansıtıyor. AKP'ye oy verenlerin yüzde 70,2’si yeniden AKP'ye oy vereceğini, yüzde 12,5’i MHP'yi, yüzde 6,2’si ise Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyi tercih edeceğini kaydetti.





CHP’ye oy verenlerin yüzde 70,6’sı yeniden CHP’ye oy verecek. CHP'lilerin yüzde 11,5’i kararsız, yüzde 6,9’u ise İyi Parti’ye oy vereceğini söyledi.





HDP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 76,4’ü yeniden HDP’ye oy vereceğini belirtti. 100 HDP seçmeninden 13,4’ü oy kullanmayacağını, 3,9’u ise "fikrim yok/yanıt yok" cevabını verdi.





BARAJI SADECE 3 PARTİ AŞIYOR





“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz ?” sorusuna katılımcıların yüzde 38,3’ü AKP, yüzde 27,7’si CHP, yüzde 10,3’ü HDP, yüzde 7,8’i MHP, yüzde 4,8’i İyi Parti, yüzde 3,9’u Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti, yüzde 2,4’ü Ali Babacanın kuracağı parti, yüzde 0,9’u Saadet Partisi, yüzde 0,3’ü HÜDA-PAR cevabını verdi.





Bu sonuçlara göre barajı geçen sadece 3 parti iken Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partilerin alacağı oy toplamı yüzde 6,3.







AKP SEÇMENİ YENİ OLUŞUMA KAYIYOR, HDP SEÇMENİ SANDIKTAN UZAKLAŞIYOR





AKP'ye oy verenlerin yüzde 76,2’si AKP, yüzde 7,3’ü Davutoğlu'nun kuracağı partiye, yüzde 6,3’ü CHP’ye oy vereceğini belirtti. CHP’ye oy veren görüşmecilerin yüzde 80,9’u CHP’ye, yüzde 10’u kararsız olduğunu, yüzde 2,5’i AKP’ye oy vereceğini ifade etti.





HDP’ye oy verenlerin yüzde 79,3’ü HDP’ye, yüzde 5,4’ü ise CHP’ye oy vereceğini aktardı. Çalışmada “Bu pazar bir seçim olsa oy kullanmayacağım” diyen HDP'li oranındaki artış dikkati çekti. 100 HDP seçmeninden 8,4’ü oy kullanmayacağına işaret etti.





MHP’ye oy verenlerin yüzde 61,5’i MHP’ye, yüzde 12’si AKP'ye, yüzde 9,4’ü İyi Parti’ye oy vereceğini dile getirdi.





HÜDA-PAR SEÇMEN KAYBEDİYOR





HÜDAPAR’a oy verenlerin yüzde 42,9’u kararsız olduğunu ifade ederken, yüzde 28,6’sı HÜDAPAR’a, yüzde 28,6’sı AKP'ye oy vereceğini söyledi.





İyi Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde 68,8’i İyi Parti’ye, yüzde 12,5’i CHP’ye, yüzde 6,3’ü AKP'ye oy vereceğini kaydetti.





Saadet Partisi'ne oy verenlerin yüzde 42,9’u Saadet Partisi'ne, yüzde 17,9’u AKP'ye oy vereceğini belirtti. Saadet seçmeninin yüzde 21,4’ü ise kararsız.