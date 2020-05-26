O teklifler Meclis'e geliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanı Naci Bostancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok sayıda kanun teklifi sunacaklarını söyledi.





"Meclis'in gündemi son derece yüklü. Rekabet Kurumu Kanunu var." diyen Bostancı, "Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz. Bir an önce komisyonlara indireceğiz. Tarımsal üretime dair bazı düzenlemelerimiz olacak. Meslek kuruluşlarının seçimine ilişkin çalışmamız var." dedi.





AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 2 Haziran'dan itibaren TBMM'de çok sayıda değişiklik teklifinin müzakere edileceğini kaydetti.





Bostancı, şunları kaydetti: "Meclis'in açılmasıyla birlikte komisyonlardan geçmiş ve genel kurul gündemine inmiş Bekçi Kanunu var. Onunla başlayacağız. Sonra da komisyonlara sevk edeceğimiz çok çeşitli yasalar var."





"MESLEK KURULUŞLARINA DAİR TEKLİF HAZIRLANIYOR"





Bostancı, meslek kuruluşlarının seçim sistemini değiştiren kanun teklifi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu konunun çok tartışıldığını belirtti.





Anayasa'nın 135'inci maddesine göre; meslek kuruluşlarının kamu kurumu niteliğinde olduğunu belirten Bostancı, "Bunların bir meslek kuruluşu olarak faaliyet göstereceğini, aynı zamanda siyaset yapamayacaklarını ifade ediyor." dedi.





Bostancı şöyle devam etti: "Siyasetin nerede başlayıp, nerede bittiğine ilişkin gri bir alan olduğu varsayımla, bu meslek kuruluşları siyasetin içinde mütalaa edilen alanları kendi meslek alanlarıymış gibi takdim ederek pozisyon alabiliyorlar. Siyasi polemiklerin de konusu olabiliyorlar. Bunları çok doğru bulmuyoruz."





NACİ BOSTANCI: O YÖNDE DE HAZIRLIKLARIMIZ VAR

Meslek kuruluşlarının bu şekildeki yaklaşımlarının temelinde demokrasinin usullerine çok uygun olmayan seçimlerin ve mevcut yapılarının olduğunu iddia eden Bostancı, "Esasen bu kurumlar seçimlerle teşekkül eden irade arasında tutarlı ve birbirini teyit eden bir yapıya sahip olsalar tahmin ediyorum bu ölçüde spekülatif alanlara kaymazlar ve 'daha çok meslek alanı ile ilişki çalışmalar bulunurlar' diye düşünüyoruz." dedi.





Bostancı, "O yönde de hazırlıklarımız var. Şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki türlü çalışma da masanın üzerinde. Haziran ayı ile birlikte bunları da intikal etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatlık için baroya üyelik mecburiyetini kaldıracaklarını ve barolarda seçim sistemini değiştireceklerini belirtmişti.

