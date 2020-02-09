Samanyolu Haber /Gündem / Pegasus uçağının enkazı kaldırılıyor /09 Şubat 2020 14:03

Pegasus uçağının enkazı kaldırılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak üçe ayrılan Pegasus Havayolları yolcu uçağını incelemek üzere ABD’den İstanbul’a giden Boeing teknik ekibi çalışmalarını tamamlamasıyla enkaz kaldırma çalışmaları da başladı.

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Kazadan üç gün sonra gelen Boeing’in teknik uzmanlarına Pegasus teknisyenleri ve Türk Hava Kurumu yetkilileri de katıldı. Kazayla ilgili ön raporun bir ay içinde açıklanacağı, nihai raporun hazırlanmasının da bir yılı bulabileceği belirtildi.
 
İncelemeler sonrası ekipler, uçağın kuyruk ve gövde bölümlerini kesmeye başladı. Parçalar çalışmaların ardından vinçler yardımıyla hangara taşınacak.

Pegasus Havayolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 180 kişi yaralanmıştı.
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