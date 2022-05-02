Petrol fiyatları AB'de uçuşa geçebilir!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerjiden sorumlu bakanları bugün Brüksel’de düzenlenecek özel toplantıda Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya petrol ambargosu konusunu ele alacak. Şu ana kadar olası bir petrol ambargosuna mesafeli yaklaşan Almanya’nın tutum değiştirmesinin de bu konuda etkili olduğu belirtiliyor.







Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara yenilerinin eklenmesi planlanıyor. AB’nin görüştüğü altıncı yaptırım paketi kapsamında daha fazla Rus bankasının SWIFT’den çıkarılması ve Rus petrolünün yaptırım kapsamına alınması tartışılacak.





Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre, AB kademeli ithalat kısıtlamalarıyla birlikte yıl sonuna kadar Rus petrolünü yasaklamayı teklif etmeye hazırlanıyor.





Müzakerelerden Rusya aleyhine sonuç çıkması halinde halihazırda yüksek olan petrol ve akaryakıt fiyatları daha da artabilir.





BANKALAR DA HEDEFTE

AB’nin ayrıca Rusya ve Belarus’tan daha fazla bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT’den çıkarılması için baskı yapacağı öğrenildi. Rus bankacılık devi Sberbank’ın da yaptırım kapsamına alınması bekleniyor.





Yeni yaptırımlarla ilgili kararın önümüzdeki hafta AB büyükelçilerinin yapacağı toplantıda verilebileceği belirtildi. Ancak AB’nin altıncı yaptırım paketini oluşturacak önlemler henüz resmi olarak açıklanmadı. Toplantıdan önce üye ülkelerin tutumları nedeniyle yaptırımların içeriği de değişebilir.





BAERBOCK: ALMANYA PETROL AMBARGOSUNA HAZIR

Bugüne kadar Rusya’ya petrol ambargosuna Avrupa Birliği içerisinde en çok karşı çıkan ülkelerden Almanya da bu konuda fikir değiştirdi. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın Rusya’ya olası bir petrol ambargosuna hazır olduğunu söyledi.





Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı hazırlayacağı altıncı yaptırım paketinde petrol ambargosunun da yer alması gerektiğini savunan Baerbock, birkaç hafta öncesine kadar olası bir enerji yaptırımına bir ay dahi dayanılmayacağının düşünüldüğünü ancak geçen süre içinde gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Rusya’ya uygulanacak enerji yaptırımlarının yıllar sürebileceğini ifade eden Bakan, “AB içinde Rusya’ya karşı altıncı yaptırım paketinde petrol ambargosu konusunda ortak bir tutum benimsenmesi için çaba gösteriyoruz” dedi. Baerbock, Rusya yaptırımlarının kaldırılmasının Rusya’nın tüm birliklerini Ukrayna topraklarından çekmesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.





AB’nin bir ülkeye yaptırım uygulaması için 27 üye ülkenin karar alması gerekiyor. Macaristan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler ise Rus petrolünü hedef alan önlemlere uzun süredir direniyor.





AB, RUS PETROLÜNE BAĞIMLI

Rusya, ABD ve Suudi Arabistan’ın ardından dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Rusya’nın her gün ihraç ettiği yaklaşık beş milyon varil ham petrolün yarısından fazlası Avrupa’ya gidiyor.





Bu nedenle yaptırımların ardından AB üyesi ülkelerde halihazırda yüksek olan enerji fiyatları daha da artabilir. Rus gazı, AB’nin doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Petrol akışının kesilmesi durumunda özellikle İtalya ve Almanya çok zor durumda kalabilir.





DOĞALGAZDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Müzakereler aynı zamanda, Rusya ile AB arasında doğalgaz ithalatının ödemeleri ile ilgili tartışmaların gölgesinde gerçekleştiriliyor. Rusya ödemelerin ruble ile gerçekleştirilmesini isterken diğer ülkeler bu öneriye sıcak bakmıyor.





Polonya ve Bulgaristan’a Rusya’nın öne sürdüğü ödeme şartlarına karşı çıktıkları için gaz tedariki kesilse de diğer ülkeler gaz akışının kesilmesini beklemiyor.





AB, Rusya’nın gaz karşılığında ruble ile ödeme yapılması talebinin birliğin yaptırımlarını ihlal edeceğini söylerken Rusya ise ruble ile ödeme talebine uymayan ülkelere 1 Nisan’dan itibaren gaz tedarikini durduracağını açıkladı.