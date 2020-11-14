Pişkinliğe vurdu: Sakıncası mı var?

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kütahya Belediye Başkanı olarak seçilen Alim Işık’ın belediyeyi aile çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı.





Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda Işık’ın kızı avukat İmran Işık’ın belediyede başdanışman olduğu ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer aldığı belirtildi.





"SÖZÜ SÖZÜMDÜR, TALİMATI TALİMATIMDIR"





Çalışanların da ifadelerine yer verilen raporda başkan Işık’ın müdürlere hitaben bir toplantıda kızına dair, “Sözü sözümdür. Talimatı talimatımdır.” dediği belirtildi.





Bir çalışan, ifadesinde İmran Işık’ın bir toplantı yapmadığını, ancak belediye birim müdürlerinin toplantılarına katıldığını gördüğünü ve bir müdürle toplantısında başkan Işık’ın özetle, “İmran Hanım benim kızım, canım, yavrum, aynı zamanda şahsi vekilim ve danışmanımdır. Kendisi bu işten hiçbir ücret almamaktadır. İstediği evrak, istediğim evraktır. Bu böyle bilinsin, kendisini üzmekten sakının.” dediğini anlattı.





"ODA VE ARABA TAHSİS EDİLDİ"





Başka bir ifadede, “Belediye başkanımızın kızı, şahsi avukatı, fahri danışmanı, belediyemiz içerisinde müdürlere talimat vermek üzere yetkilendirilmiş biridir. Başkan Bey’in göreve geldiği günden itibaren belediyemizde çalışmaktadır. Müdürlüklerce yapılan hemen hemen her işin, Başkan Bey’den önce onay merci olarak görev yapmaktadır. İlgili işlerle alakalı müdürlere talimat vermektedir. Belediyemizin 3. katında Başkan Bey’in bulunduğu alanda oda tahsis edilmiştir. Araç tahsis edildiğini bilmeme rağmen plakasını bilmiyorum.” sözleri kaydedildi.





CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU





Raporda konuya dair özetle, “Resmi bir kamu kurumu olan belediyenin başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve diğer görevliler tarafından bir aile kurumu gibi yönetildiği, belediyede hiçbir resmi sıfatı ve yasal dayanağı olmadan belediye başkanının kızı avukat İmran Işık’ın kamu görevini usulsüz olarak üstlendiği saptandığından ilgililer hakkında inceleme başlatılacak ve avukat İmran Işık hakkında Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.” denildi.





Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kızını baş danışman olarak tayin etti.





ALİM IŞIK, ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ: SAKINCASI MI VAR?





Cumhuriyet gazetesine mülakat veren Alim Işık ise kızının belediyede başdanışman ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer almasına dair, “Bir sakınca var mı? Stratejik planı hazırlamada yer alamaz mıymış? Tüm kamu kurumları, ilgili paydaşlar, ihtiyaç duyulan noktalardaki her türlü kişiler stratejik planlarda yer alabilir. Dolayısıyla ihtiyaç varsa her vatandaşımızdan yararlanabiliriz.” dedi.





Kızı İmran Işık için MHP’li başkanın VIP odasında doğum günü kutlaması yapılmış, belediye bürokratları da hazır bulunmuştu.





2 Eylül’de medyaya yansıyan görüntülerde İmran Işık’ın kutlamasına, Belediye Özel Kalem Müdürü ve başkanın özel sekreteri de katılmış, sekreter pastayı getirirken özel Kalem müdürü ise ikram etmişti.







GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI







2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Kütahya Belediyesi’ni AKP’den devralan Başkan Işık daha önce MHP’den milletvekilliği de yaptı.





Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Rektör Vekilliği’ne de atanan Işık’ın görevine “görülen lüzum üzerine” son verildiği belirtilmişti.