PTT, ayçiçek yağı satacak!

Ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen artışlara karşı, kooperatifler ve PTT indirimli satışa başlayacak.





Ayçiçek yağı; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilecek.





PTT söz konusu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satacak.





İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.