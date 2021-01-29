Samanyolu Haber /Ekonomi / PTT, ayçiçek yağı satacak! /29 Ocak 2021 10:15

PTT, ayçiçek yağı satacak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, 5 litresinin fiyatı 85 TL'ye kadar yükselen ayçiçek yağı için "tanzim satış çadırı" kuracak.

SHABER3.COM

Ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen artışlara karşı, kooperatifler ve PTT indirimli satışa başlayacak. 

Ayçiçek yağı; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilecek. 

PTT söz konusu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.
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