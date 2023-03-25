Ramazan heyecanı Charleroiye’de hissedildi

Charleroi'nin maden ocaklarından ve şimdilerde müze olarak kullanılan Bois du Cazier Salonu’nda verilen iftar, "birlikte yaşama ve paylaşma" düşüncesiyle 130 seçkin davetliyi bir araya getirdi. Aynı şehirde yaşayan insanları, din farkı gözetmeksizin aynı sofrada buluşturan dostluk iftarı, Ramazan heyecanını Charleroiye taşıdı.











Charleroi Emniyet Müdürü Lauren Van Doren, Müdür Yardımcısı ve polis sözcüsü David Quinaux, Brüksel Parlementosu Milletvekili Pierre Kompany, Bayındırlık İşleri Encümeni Eric Goffart, Eşit Haklar Encümeni Alicia Monard, Ticaret Encümeni Babette Jandrain, La Nouvelle Gazette'nin editörü Loïc Dévière, Katolik Kiliseler Birliği din adamları ve daha pek çok seçkin davetlinin katıldığı iftar gece geç vakitlere kadar sürdü.









İftar öncesinde 1956 yılında meydana gelen ve 262 madencinin vefat ettiği Bois du Cazier grizu patlamasında ölen işçilerle birlikte, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde ölenlere dualar edildi. Okunan ezan ve yenilen iftar yemeği ile birlikte konuklar duygularını uzatılan mikrofonlara paylaşma imkanı buldular.





İftarda konuşan Brüksel Parlementosu Milletvekili Pierre Kompany, “Her ırktan dostlarım arkadaşlarım var fakat kendi kültürünü başka insanlara açan insanlar gördüğümde çok seviniyorum. Dernekleriniz aracılığıyla dünyanın her köşesine yardımlar ulaştırdığınızı ve bununla birçok insanı mutlu ettiğinizi biliyorum. Beni bu güzel iftara davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.” derken Bayındırlık İşleri Encümeni Eric Goffart, “Bizlerle paylaştığınız bu iftar sofrası için sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan ayının Kur’an'da geçen paylaşma ve yardımlaşma dönemi olduğunu biliyorum. Bunlar aynı zamanda evrensel değerler. Charleroi bölgemizde farklı kültürler dialog içinde çok uyumlu bir şekilde yaşıyor. Bunda sizlerin de büyük bir katkısı bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.











İkinci kez katıldığı iftar programı için herkese teşekkür eden Katolik Kilisesi Papazı M. Pharel, şunları söyledi; “Hoşgörü, dialog ve paylaşmanın önemini vurgulayan bu program çok güzeldi. Bu tür programlar, farklı dinlerimiz, farklı kültürlerimiz olmasına rağmen birlikte yaşayabildiğimizin göstergesidir. Bu yüzden sizlerle bu zamanı geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum.” İftira katılan Ticaret Encümeni Babette Jandrain, “Bu akşam ki dostluk iftarını düzenleyen Fedactio ailesine çok teşekkür ediyorum. İlk defa katıldığım bir iftar programında çok güzel anlar yaşadım ve yeni şeyler öğrendim. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim.” dedi.









İftar bitiminde programa katılan misafirler kendi şahsi sosyal medya hesaplarından duydukları memnuniyeti paylaştılar. Özellikle Brüksel Parlementosu Milletvekili ve Belçika milli takımının unutulmaz defans oyuncusu Vincent Kompany'in babası olan Pierre Kompany, Peygamber Efendimizden (Sav) paylaştığı hadis-i şerif dikkat çekti: İnsana saygı duy, çünkü dinde kardeşin değilse de, insanlıkta kardeşindir!



