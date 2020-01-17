Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Adıyaman’ın Kâhta ilçe belediyesinde Saadet Partisi'nden seçimi kazanan belediye başkanının elini kolunu bağlayacak bir karara imza attı.





Belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP, belediye malları ile ilgili “kamu yararı” kararına ret oyu vererek, belediyenin gayrimenkul ve hesaplarına haciz yolunu açtı.





Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Beni görevden alın, fakat Kâhta halkını cezalandırmayın.” dedi.





31 MART 2019'DA AKP KAYBETTİ, SAADET PARTİSİ'NİN ADAYI KAZANDI





31 Mart Mahalli İdaraler Seçimi'nde Saadet Partisi’nin adayı İbrahim Yusuf Turanlı belediye başkanı olarak seçilmişti





AKP kaybettiği belediyelerde meclis çoğunluğu sopasını kullanarak halefi olan muhalefet partilerinin halka hizmet götürmesini engellemek için her yola müracaat ediyor.





Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2 Ocak'ta belediye meclisine “kamu yararı kararı” alınması teklifi ile geldi. Ancak teklif AKP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi.





Söz konusu teklif ilçe hizmetlerinde kullanılan belediye hesabındaki paralarla belediyeye ait araçların “haczedilmemesi” için “kamu yararı” kararı alınmasını öngörüyordu.





GAYRİMENKULLER İÇİN İCRADAN SATIŞ YOLU AÇILDI





Belediye Başkanı Turanlı tepkisini Adıyaman Valisi Vali Aykut Pekmez ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın da olduğu Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı’nın (ADVAK) Genel Kurul Toplantısı’nda dile getirdi.





“Kamu yararı kararı”nın her yıl belediye meclisinin ilk olağan toplantısında alınan bir karar olduğuna işaret eden Turanlı, "Ne yazık ki ‘kamu yararı’ kararı kaldırılıp icra yoluyla Kâhta Belediyesi’nin bütün gayrimenkullerinin satış yolu sağlandı.” diye konuştu.





Millî Gazete’ye mülakat veren Turanlı, "Alınan kararın iptal edilerek tekrar ‘kamu yararı’ alınmasını istiyoruz.” dedi.





KARAMOLLAOĞLU: HAYSİYETSİZLİK BU YA!





Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerde başkanların AKP hükümeti tarafından köşeye sıkıştırıldığını belirtmişti.





AKP'nin devlet imkânlarını kendi lehine kullandığına işaret eden Karamollaoğlu, "100 belediye başkanı AKP'ye geçecekmiş. Neymiş halk öyle istiyormuş. Madem öyle niye sizi indirdi halk? Haysiyetsizlik bu ya!" ifadelerini kullanmıştı.