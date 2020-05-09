Sağlık Bakanlığı'ndan AVM açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinde doğrultusunda normalleşme süreci kapsamında hizmet verecek sektörlerden AVM'lerde alınacak tedbirlere ilişkin bir rehber hazırladı.







Rehberde, AVM'de ve AVM'deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kuralların yer aldığı afişler asılması gerektiği vurgulandı.





AVM ve iş yerlerinin girişinde, AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması gerektiğinin bildirildiği rehberde, “AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.





COVID-19 için AVM'lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan tüneli gibi uygulamalar) yapılmamalıdır. Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir” denildi.





SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN TAKSİLER İÇİN COVID-19 REHBERİ





Bakanlıktan yapılan açıklamada, taksi duraklarında Covid-19 hakkında bilgilendirme yapılması ve duraklara Covid-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılması gerektiği belirtili.





TAKSİ ŞOFÖRLERİ İÇİN ÖNLEMLER





Açıklamada, şoförler için alınması gereken önlemler de şöyle sıralandı:





* Ticari taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmemelidir. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir.





* Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmelidir.





MÜŞTERİLER İÇİN ALINAN ÖNLEMLER





Taksideki müşteriler için alınması gereken önlemlere de dikkat çekilerek şöyle denildi:





* Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, sağlık merkezine yönlendirilmelidir.





* Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı, müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya müşteriye ikram edilmelidir.”





TAKSİLERİN TEMİZLİĞİ





Açıklamada taksilerin havalandırılması, temizlik ve dezenfeksiyonu ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:





* Taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir.





* Ticari takside pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Ticari taksinin genel iç temizliği günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir.





* Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, telsiz, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır.