Sakın o yağı tüketmeyin!

Mersin'in Mut ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği'ne konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "riviera" zeytinyağının çok tehlikeli olduğunu belirtti.





Karatay, "'Riviera sağlıklıdır' diye devamlı söyleniyor, fakat sakın kullanmayın. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için bütün besin öğeleri vücudumuzun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor." dedi.







Karatay, zeytinin altından daha değerli olduğunu belirterek, "Zeytin sağlık bahşediyor. Zeytin ağacı uzun ömür bahşediyor, mutluluk bahşediyor. Zeytin ve zeytinyağı uzun ömür bahşediyor. Ben bir kalp profesörü olarak, iç hastalıkları profesörü olarak konuşuyorum zeytin ve zeytinyağı hastalıkları önlüyor." dedi.





“ZEYTİN İTFAİYE, ZEYTİNYAĞI İTFAİYE ERİ”





Erkeklerde göbeklenmenin vücuttaki yangının göstergesi olduğunu söyleyen Prof. Karatay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türk beylerini görüyoruz, biraz göbekleri şişmiş. Bu vücutta bir yangının bir alevlenmenin olduğunun göstergesidir. 'Ben sağlıklıyım' demeyin eğer göbeğinizde biraz şişlik varsa beyefendiler, bu alevlenme buna yangın diyoruz, her hücrede oluyor."





"Koroner arterlerde olmuyor. Tıkandı da ilaç verdik de düzeldi de değil. Bütün vücudun hücrelerinde, bütün organları düşünün her hücrede yangın başlıyor." diyen Karatay, "İşte zeytin ve zeytinyağı bu yangını söndüren, vücudun bütün hücrelerini sağlık bahşeden bir itfaiye, itfaiye erleri ve itfaiyenin suyu. Vücuttaki yangını söndürüyor." dedi.





"HAKİKİ SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI KANI SULANDIRIR"





Karatay şöyle devam etti: "Bu yeni bir şey değil. Hipokrat zamanından beri biliniyor. Hipokrat, M.Ö. 5'inci yüzyılda yaşamış tıbbın babası. Zeytin yaprağı ile kolerayı tedavi ediyor. Yüksek antioksidan olunca vücutta alevlenme sönünce ne oluyor? Troid hastalığınız iyileşir. Alzheimer'ı, kalp krizini önler. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır."





“ASPİRİN'DEN FAYDALI, KALORİ HESABI YAPMAYIN”





Zeytinyağının aspirinden bin kat daha faydalı olduğunu vurgulayan Karatay, "Aspirin yaşlılarda ve çocuklarda tehlikelidir. Yaşlılarda mide kanaması ve bir sürü sinir sistemi problemi yapıyor. Zeytinyağı mide ve bağırsak sistemini eski haline getiriyor. Çok doğal bir probiyotiktir. Probiyotik demek bağırsak sistemindeki dost bakterileri, savaşan bakterileri çoğaltan demektir. Bu yönden antidepresftir." dedi.





"Zeytinyağı karaciğeri yağlandırır mı? Kilo aldırır mı?" sorularına da cevap veren Karatay, "Kalori hesabı yapmayacağız. Kalori hesabı yapmak demek, sizi kandırıyorlar demek. Kalorinin kaynağı, nereden geldiği önemlidir. Zeytinyağından gelen kalori ile işlenmiş beyaz şekerden gelen kalori aynı değil." ifadelerini kullandı.





Karatay, "İşlenmiş modern undan gelen kalori aynı değil. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için bütün besin öğeleri vücudumuzun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor." diye konuştu.





"HASTALIKLAR BAĞIRSAKLARDA BAŞLIYOR"





İleri derece işlenmiş her gıdanın tehlikeli olduğunu belirten Karatay, "Çünkü bütün hastalıklar depresyon dahil, şeker hastalığı dahil, bağırsak sisteminin çöktüğü hastalıklar bağırsaklardan başlıyor. 3 trilyon hücremiz, bakterimiz var. Ne işe yaradıkları da daha keşfedilmiş değil. Bu bakterilerin dost olanı var, düşman olanı var. Biz dost olanı çoğaltırsak hastalıklar önleniyor. Ameliyata gerek kalmıyor." dedi.







