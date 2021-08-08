Saray ve AKP'ye, toplumun tüm kesimlerinden tepki yağıyor

Birgün'ün haberine göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları, yetersiz müdahale nedeniyle günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili siyasi iktidarı eleştirdi, termik santrallarla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası’ndan dün yapılan ortak açıklamada, “Acil durum yönetiminde bilgisiz ve beceriksiz siyasi iktidar, orman yangınlarını adeta seyrediyor. Yangınlar bir an önce söndürülmeli, açık kömür ocaklarına ve termik santrallara doğru ilerlemesi durdurulmalıdır” dendi.



Açıklamada, iktidarın yangınlar konusunda sorumlu ve etkin bir kriz yönetimi sergilemediği vurgulanarak, “Tüm imkânları kullanıp yangınları söndürmek için yeterli çaba harcamayan; yurttaşların, hayvanların, ağaçların ölümünü, insanların yerinden yurdundan olmasını, binlerce hektar ormanın yanmasını kayıtsız seyreden, yönetemeyen bir yönetim söz konusu” ifadeleri kullanıldı.





ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNETİMİ OLSAYDI



Açıklamada şunlar da kaydedildi: “Yangınları söndürme çalışmalarında beceriksizlikleri kanıtlanmış mevcut yönetim yerine, geniş yetkileri ve kapsamlı karar alma erki olan bir Acil Durum Müdahale Yönetimi olmuş olsaydı durum farklı olurdu. Yangınlara, kamunun elindeki tüm araç ve ekipmanların yanı sıra, emniyet ve jandarmanın araçları, jandarma ve TSK’nin hava ve deniz araçları ve insan gücü ile derhal müdahale eder, yangınlar büyümeden söndürülürdü. Ancak ormanlardan sorumlu bakanın Orman Kanunu’ndan bile habersiz olduğu, sorumluluğu yerel yönetimlere atma çabasıyla ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki bu yaklaşım. yönetimin bütün kademelerinde mevcuttur.”



SANTRAL İÇİN YETERLİ ÇALIŞMA YAPILMADI



Açıklamada, Kemerköy Termik Santralı’nın yangından etkilenmemesi için yeterli çalışmanın yapılmadığı da belirtildi. Santral sahibi şirketler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kamuoyunu yeterince bilgilendirmediğine dikkat çeken meslek odaları, tehlikenin büyük olduğunu vurguladı:



“Yeniköy ve Yatağan termik santralları, açık kömür ocakları ve stok sahalarının yangından etkilenmemesi için ne tür çalışmalar yapıldığı konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir. Uzman meslek odaları olarak, yangının termik santralların kömür stoklarına sıçraması durumuna karşı gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini bildiriyoruz. Ağır sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için halen yangın riski altında olan santrallara, açık kömür ocaklarına ve kömür stok sahalarına ulaşmadan yangının kesin olarak söndürülmesi gerekir.”



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Acil Durum Planı olmayan firmanın faaliyeti durdurulmalı



Meslek odalarından yapılan açıklamaya göre, Kemerköy Termik Santralı yangını, “Santralların, sanayi kuruluşlarının, büyük altyapı tesislerinin ve inşaatı süren Akkuyu Nükleer Santralı’nın yangın, deprem, su baskını vb. risklere karşı Acil Durum Planları var mı?” sorusunu akıllara getirdi. Meslek odaları, eğer varsa bu planların bir an önce kamuoyuna açıklanmasını, planları olmayan kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Odalar ayrıca, bu tesislerin bulunduğu bölgeler için de plan hazırlanmasını ve bu bölgelerde yaşayanların eğitilmesini talep etti.