Samanyolu Haber /Ekonomi / Saray'dan zaman ayarlı mesaj /23 Aralık 2020 13:42

Saray'dan zaman ayarlı mesaj

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası'nın haftalık repo faizine dair karar vereceği toplantıdan bir gün önce ilginç bir çıkış yaptı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem, isim vermeden 7 Kasım 2020'de Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına getirilen Naci Ağbal'ı hedef aldı.

Ertem, şahsi Twitter hesabında “Neo-liberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Millî olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor.” dedi.

TOPLANTIYA SAATLER KALA

Ertem’in bu paylaşımı, Merkez Bankası’nın politika faizinde arka arkaya ikinci kez artırıma gitmesinin beklendiği Para Politikası Kurulu toplantısından bir gün önce yapması dikkati çekti. 

Ertem'in "siyasetçiler" derken Berat Albayrak'ın 8 Kasım'da istifa kararı almasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna getirilen Lütfi Elvan'ı ima ettiği kaydedildi. 
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