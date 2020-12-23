Saray'dan zaman ayarlı mesaj

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem, isim vermeden 7 Kasım 2020'de Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına getirilen Naci Ağbal'ı hedef aldı.





Ertem, şahsi Twitter hesabında “Neo-liberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Millî olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neoliberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor.” dedi.







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Ertem’in bu paylaşımı, Merkez Bankası’nın politika faizinde arka arkaya ikinci kez artırıma gitmesinin beklendiği Para Politikası Kurulu toplantısından bir gün önce yapması dikkati çekti.





Ertem'in "siyasetçiler" derken Berat Albayrak'ın 8 Kasım'da istifa kararı almasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna getirilen Lütfi Elvan'ı ima ettiği kaydedildi.