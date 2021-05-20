Sedat Peker, Soylu'nun açıklamalarına ne dedi?

Sedat Peker'den, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT Haber'de kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden jet cevap verdi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de son dönemlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sedat Peker'in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialara da cevap veren Soylu , "Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" ifadelerini kullandı.





"O'NA HAK ETTİĞİ HER ŞEYİ SÖYLEYECEĞİM"





Peker, Soylu'nun TRT'deki açıklamalarının ardından Twitter hesabı üzerinden yeni yayınlayacağı video ve Soylu'nun kendisiyle ilgili kullandığı ifadeler üzerinden açıklamada bulundu. Peker, "Kıymetli dostlarım, yarın 7:30 da yeni bir video yayınlayacağım. süslü sülü benimle ilgili TRT’de konuşmalar yapmış. Ancak ben videonun çekimini tamamlamıştım. Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin. Pazar günü yayınlayacağım videoda ona hak ettiği her şeyi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.