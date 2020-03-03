Samanyolu Haber /Gündem / Siyasetçilerin şovu: Eski bakan geç kaldı diye askerin cenaze namazı ikinci kez kıldırıldı /03 Mart 2020 12:04

Siyasetçilerin şovu: Eski bakan geç kaldı diye askerin cenaze namazı ikinci kez kıldırıldı

İdlib saldırısında hayatını kaybeden asker için düzenlenen cenaze törenine eski Orman ve Su İşleri Bakanı AKP'li Veysel Eroğlu'nun geç kalması sebebiyle cenaze namazı ikinci kez kılındı. Aynı törende İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur da tabutun önünde poz verdiği gerekçesiyle tepki çekti.

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Rusya'nı destek verdiği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen törende, eski Orman ve Su İşleri Bakanı AKP'li Veysel Eroğlu'nun geç kalması sebebiyle cenaze namazı ikinci kez kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, cenaze namazını kıldırmasının ardından cemaate seslenerek cami cemaatinin yetişememesinden dolayı cenaze namazının ikinci defa kılınacağını belirtti.

AKP'Lİ VEYSEL EROĞLU GEÇ KALDIĞI İÇİN...

Ancak namazın yeniden kıldırılmasının sebebinin eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun geç kalması olduğu öğrenildi.

Yeniçağ internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, "Bir vekilin fotoğraf çektirmek için cemaatin önüne geçtiği şehit cenazesinde bir skandal daha yaşanmış. Bakan Veysel Eroğlu cenaze namazına yetişemeyince imam ikinci kez namazı kıldırıyor." dedi.


Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyon Dinar'daki cenazesi İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmesiyle de gündeme gelmiş ve Cesur tepki toplamıştı.

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