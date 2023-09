Sorgulamalarını anlayamıyorum

“Zor bir sene oldu. Çok uğraştık. Scout ekibimize ve tüm hocalarımıza, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok özel hazırlanmıştık. Adet olarak binlerin üzerinde oyuncu incelendi. Daha farklı oyuncu profillerine gitmekti amacımız. Arabistan detayı olmasa farklı bir amacımız vardı. Sonra stratejimizi değiştirdik. Zahmetli ama güzel bir transfer dönemi oldu. Umarım sonrakiler böyle zor ve uzun olmaz.”





“Zaniolo 6 ay önce geldi. Oturmuş bir takıma geldiği için çok daha az süre alabildi. O zaman sürekli kazanan bir takım söz konusuydu. Bu sene içerisinde hocamız da o bölgede farklı alternatifleri görmek istiyordu. Zaniolo da Premier Lig söz konusu olunca oraya gitme arzusu vardı. Kira bedeli olarak futbol tarihinin rekor bir kira bedeli. Şartın gerçekleşmesi halinde yüksek bir rakam var. 40 milyonlar falan bonuslarla ulaşılacak rakamlar. Bonusların detayı teker teker aklımda değil.”





“Genel olarak transferi anlatacağım. Ama tek tek soracaksanız farklı bir ortamda yapmak lazım bunu. Önümüzde iki seçenek vardı. Zaniolo’yu 15 milyona aldık, belli şekilde kar ederek satmak veya daha fazla kar edebilme potansiyeline bağlı olarak satmak. Yunus’ta da aynısını yaptık. Sanki her bölgede 4-5 oyuncuyla oynayabilecekmişiz gibi düşünülüyor. Elimizdeki değerleri direkt transfer etme konusu yoksa kulüplerin veya rakamlar yeterli değilse, oynatıp değerini bulmayı amaçlıyoruz.”





“Bugüne kadar görüştüğüm oyuncuların yüzde 95’inin ana konusu para değil. Kendi eksiklerimizi ‘paramız yoktu’ diye algı oluşturmuşuz. Oyuncu zaten yeterince para kazanmış oluyor. Tabii ki para önemli ama aradaki 3-5 milyonu önemsemeyen çok oyuncu var. Oyuncunun çokça bulduğu şey para, daha az bulduğu şey huzurlu ortam, samimiyet, doğru hedefler, birçok şeyi bulamıyor. Onu bulduğunu anlayınca sizi tercih ediyor. Sizi tercih ettiği zamanda kulübünden daha düşük bonservise alabiliyorsunuz. Icardi örneğindeki gibi. Free transferse daha düşük maaşlarla sizi tercih ediyor. Biraz zaman alıyor bu. Belgelerle anlatıyoruz bu kadar para verebiliriz diye.”





“İnşallah tüm kulüpler çok daha iyi transfer yapsın diye düşünmek lazım. Kendi kulübünü seven insan, diğer kulüplerin de iyi şeyler yapmasını ister. Bu iş ancak böyle gelişir. Belki ufak bir ihtimal güzel bir yerli oyuncu bulursak öyle bir şey olabilir. Fırsat veya pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için.”





“Transferin şampiyonu olmanın yanlış bir hedef olduğunu düşünüyorum. Doğru bir hedef değil. Doğru takım kurgusuna göre doğru oyuncuyu bulabilmektir. Kimin şampiyon olduğu da sahada görülecek bir şey. Taraftar Erden Timur olarak da böyle bakardım geçmişte. Türk futbol tarihinin en bilindik isimlerle oluşan kadrosu. Ama öyle bir beklenti oluşmuş ki, kendimi de suçluyorum. Geçtiğimiz iki sene önce, Vecino gelecek diye konuşulsa, çok önemli bir transfer olur. Kerem Demirbay için her taraf inler. Şundan bağımsız düşünmemek lazım. Bu kurumların sahibi taraftar. Ben bunu önemsemiyorum dememesi lazım.”





“Mantıklı transfer yapılması lazım. Harcama limitimiz yoktu arkadaşlar. Transfer yapamazsın. Limitinizin 1 dolar üstünde bile olsa, o oyuncuyu kaydedemiyorsunuz. O yüzden free oyunculara gittik, gitmek zorundaydık. Başka bir imkanı yoktu. Stratejimizin bir kısmını paylaştık. Diğerini paylaşırsanız, 1,5 2 ay kimseyle görüşemezsiniz. Harcama limiti olmayan takımla kim niye görüşsün. O süre içerisinde topu oynatmak lazım.”





“Harcama limiti geldiğinde kalanlarla bir şey yapmak lazım. Geçen sene 17 milyon TL yeni sponsorluk yapıldı. Stat gelirimiz döviz karşılığında kıyaslandığında son 15-20 senenin en düşük gelirlerinden birisi. Dolayısıyla oyuncu da satmadığınız zaman, Zaniolo’yu 15’e aldınız, 20’ye satsanız 5 milyon gelir elde edeceksiniz ama 30’a satma imkanı varken niye satasınız. Bunların hepsini ben transferden önce mi anlatayım. Bunları hepimizin bilerek düşünüyor olması lazım.”





“Ramos gelmeye ikna olmuştu ama Sevilla tercihi de bir tarafta bekliyordu. Bazı oyuncular 1,5 ay kadar Suudi Arabistan bekledi. Ramos’a Suudi Arabistan’dan teklif vardı ve biz o rakamı veremiyorduk. Ancak gitgide rakam bizim lehimize düştü. En sonda 8,5 milyon avroya düştü ama istediğimiz noktada değildi. Sevilla’ya gitmek istedi. Davinson ile Ramos tercihinde kulüpte yüzde 60-70 Davinson öndeydi. Yaş, bonservis kazancı gibi konular var. Davinson’un son anda gerçekleşmesi çok iyi oldu.”





“Ligdeki rakipler de çok güçlü. Geçen sezon da zevkli bir lig yaşandı. Bu sezon daha da artacak. İşler kolay değil. Bu sezon bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi. Tüm Galatasaray taraftarına en önemli şeyin dayanışma olduğunu söylüyorum. Dayanışma; Galatasaraylı olan herkese sahip çıkmak, zorlukta bir arada olmaktır. Taraftarımıza çağrım, kendi oyuncularımıza sahip çıkmaları. Bazen maçlarda oyuncularımız top kaybettiğinde çıkan uğultuya üzülüyorum. Vazifemiz sonsuz destek. Herkes sonuna kadar mücadele ediyor. Yerli-yabancı ayrımı yapılıyor. Bu sezon ancak kayıtsız şartsız destekle şampiyon olabiliriz. Bölünerek şampiyon olursak adına ‘şampiyonluk’ demeyelim.”





Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında transfer dönemini değerlendirdi. Timur, kulübün stratejik transfer planlamalarını, oyuncu seçimlerini ve ekonomik yaklaşımını açıkladı.Sözcü'de yer alan habere göre Timur, transfer döneminin zor ve uzun geçtiğini belirterek, “Daha farklı oyuncu profillerine gitmekti amacımız. Arabistan detayı olmasa farklı bir amacımız vardı. Sonra stratejimizi değiştirdik. Zahmetli ama güzel bir transfer dönemi oldu. Umarım sonrakiler böyle zor ve uzun olmaz.” dedi.Timur, Tete transferiyle ilgili ise, “Tete’yle ilgili bir dava yok. Ama öyle bir başvuru olacaktır diye tahmin ediyorum. Transfer öncesi konuyu incelettik sonra karar verdik. Sonuçta bizim incelememize ve raporlara göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanacağız, tazminat anlamında bir şey olmayacak. Zaten toplamda risk çok ufak. Oyuncu ile yaptığımız sözleşmede, oyuncudan alınacak bu. Galatasaray’ın aldığı risk söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.Erden Timur’un açıklamaları şu şekilde:“Geçen sene satabileceğimiz değerde oyuncular vardı ama satmak istediğmiz çok oyuncu yoktu. Şampiyon kadroyu korumak istiyorduk. Ama artık her pozisyonda önemli oyuncular var. Bazılarını gelecek senelerde satabileceğiz.”“Bunları biz imza bedelleri dahil 30 milyon civarında aldık. Ve geçen sene 28 küsür + Zaniolo’yu transfer ettiğimizde 43 milyon Euro’luk transfer harcaması vardı. Bir önceki sene Burak Elmas döneminde 28 milyon Euro’ydu. Aşağı yukarı onun 2-3 milyon üzerinde bir rakamla bu kadar oyuncu kazandırdık.”“Ben bunu hayatımda hep yaşadım. Muhakkak bizden daha iyisi de yapılır. Türk futbolunun bu noktaya gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz başka türlü Türk futbolunu üst seviyeye getiremeyiz. Rekabeti de haksız bir yere getirip, dinamitleyerek böyle suçlamalar yapmak yine bize kötülük oluyor. Geçen seneye başlarken, Galatasaray iç toplantılarında bunu diyordum. Artık altı büyük lig olacak. Sadece Galatasaray’ı konuşuyorsak haybeye zaman kaybediyoruz.”“Birliğimiz ve konsantrasyonumuzun dağıtılması için bazı şeyler yapılmaya başlandı. Daha neler neler yapılacak. Her şeye karşı çok duyarlı ve uyanık olmak lazım. Biz, kötü ve etik dışı yönteme tenezzül etmeyeceğiz ama edilen hiçbir şeye de müsaade etmeyeceğiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu da ancak taraftarımızın desteğiyle olur. Bu sene bizim için çok önemli. Geçen sezona göre daha fazla birlik olmamız gerek. Galatasaray camiası da birleşmeyi en doğru yapan camiadır. Bu sezon düştüğümüz, yıpratılacağımız zamanlar olacak. Her zaman her bir Galatasaray paydaşına birlikte sahip çıkacağız. Bunu yaparsak sonunda ne olacağını göreceğiz. Yapamazsak dünyanın en iyi takımı da olsa hiçbir şey olmaz.”