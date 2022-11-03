İşte Soylu ve Erdoğan’ı kızdıracak Emniyet'in metamfetamin raporu

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren metamfetamin sorunu son yıllarda giderek artan büyük bir girdaba dönüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ülke genelindeki metamfetamin yakalama miktarındaki artış sorunun büyüklüğünü gösterdi. Emniyet’in yakın zamanda yayımladığı raporlara da yansıyan tespitlere göre, diğer uyuşturucu türlerine göre daha kolay ulaşılabilir olan metamfetamin maddesi giderek daha yaygın kullanılıyor.

Tonlarca metamfetamin





Türkiye’de ilk metamfetamin yakalaması 2009’da İstanbul’da ve İran kaynaklı olarak görüldü 2016-2021 döneminde her geçen yıl metamfetamin yakalama miktarlarında artışlar yaşandı. En keskin artış 2020 yılında yaşandı ve metamfetamin yakalama miktarı bir önceki yıla göre dört kat artış göstererek 4 bin 168 kg’a ulaştı. 2021'de ise metamfetamin yakalama miktarı 5 bin 528 kg oldu. 2022'de ilk yedi ayında görülen metamfetamin yakalama miktarı ise 8 bin 600 kilograma ulaştı. Bu yakalama verisi metamfetaminin önümüzdeki dönemde de tehdit unsuru olarak kalacağının bir göstergesidir.

Kadınların oranı yüksek





Genel olarak uyuşturucu kullanımı ve suçlarında erkek egemen bir durum söz konusudur. Ancak metamfetamin kullanıcılarında kadınların oranının diğer madde kullanıcılarına göre yüksek olduğu görülmektedir.

Eğitim düzeyi düşük





Diğer maddelerde uyuşturucu suçlarına karışanların eğitim düzeyi düşüktür. ‘Metamfetamin’ kullanıcılarında ise eğitim düzeyinin diğer madde kullanıcılarına oranla daha da düşük olduğu söylenebilir.

Aile içi ilişkilerin etkisi





Metamfetamin kullanıcılarında diğer maddeleri kullananlara göre yalnız yaşayanların, boşananların ve ilk madde denediğinde evlilerin oranı yüksektir. Aynı şekilde başlama nedenlerinde “aile içi sorunlar’’ ile kullanım sürecinde “aile ilişkilerim bozuldu’’ diyenlerin oranı çok yüksektir.

Bağımlılık gücü yüksek





Metamfetamin kullanıcılarında ‘‘bağımlı değilim’’ diyenlerin oranının düşüklüğü, “tedavi olmak isteyenlerin’’ oranının yüksekliği bu maddenin potansiyel bağımlılık gücünün fazlalığının göstergesidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Saray'ın düzeni metamfetamin salgınını besliyor” şeklindeki sözleri sonrası iktidar ile muhalefet arasında başlayan tartışma devam ediyor.AKP iktidarı Kılıçdaroğlu’na karşı topyekûn bir saldırıya geçerken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye neden gri listede Erdoğan" diye sordu. Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da “SBK’nin uçağına binersen ona yaptırım uygulayamazsın” sözleriyle yanıt verdi.Emniyet’in narkolog verileri çerçevesinde metamfetamin sorunu ve kullanıcı profili ile ilgili tespitleri şöyle:Daha ileri yaşta başlanıyor: Metamfetamin kullanıcılarında ortalama başlama yaşı diğerlerine göre daha yüksektir.İşsizler arasında yaygın: Bu grupta göze çarpan bir diğer nokta da iş durumu itibariyle “işim yok çalışmıyorum/geçimimi başkaları sağlıyor” diyenlerle özellikle işçi, inşaatçı ve esnaf meslek gruplarındaki oranların yüksekliğidir.Yine “anne ve baba arasında şiddet” ve “aile içinde şiddet” oranlarının diğer madde kullanıcıları profiline göre yüksekliği sağlıksız aile yapısı ile metamfetamin kullanımı arasında ilişki olup olmayacağı konusundaki soruyu akıllara getirmektedir.