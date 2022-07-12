Tam bitti derken kötü haber...

Mayo Clinic'te klinik viroloji direktörü Matthew Binnicker ilk bulguların BA 2.75'in hızlı bir şekilde yayıldığına işaret ettiğini belirtiyor.

Konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen bilim insanı 'BA.5'i geride bırakıp bırakmayacağını henüz belirleyebilmiş değiliz' diyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, virologlar, alt varyantın dünya çapında yeni bir vaka dalgasını körükleyebileceğinden endişe duyuyor.

Alt varyantın bağışıklıktan kaçabileceği konusunda uyaran Moleküler biyolog Ulrich Elling, 'BA.2.75'teki sekiz ek mutasyon son derece dikkat çekici' dedi.

DSÖ'DEN BA 2.75 İÇİN İLK AÇIKLAMA





Hindistan'da çıkan ve en az 10 ülkeye yayılan BA 2.75 için Dünya Sağlık Ögrügütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi.





Söz konusu alt varyant ile ilgili detaylı verilerin gelmesini beklediklerini belirten örgüt BA 2.75'in yakından izlendiğini duyurdu.





DSÖ'ye göre, son iki haftada dünyadaki korona vakalarında yüzde 30'luk bir artış oldu.





UĞUR ŞAHİN UYARMIŞTI





Geçtiğimiz haftalarda virüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini söyleyen Uğur Şahin, dünya genelinde Koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken yeni bir dalga oluşmaması için yetkili mercilere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısı yapmıştı.





Yeni aşıların seri üretime geçmesinin üç ayı bulabileceğini söyleyen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkânına sahip olmak faydalı olacaktır” demişti.





İngiliz Financial Times gazetesine açıklamalarda bulunan Şahin, klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulayan Şahin, “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” söylemişti.









EN İYİ KORUNMA YOLU HALA AŞI





Uzmanlar, aşıların ve takviye dozların şiddetli Kovid-19'a karşı hala en iyi savunma olduğunu söylüyor.









DÜNYADA DURUM NE?





Küresel olarak bakıldığında Avrupa kıtasında birçok ülkede vakalar artıyor. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan bu ülkeler arasında yer alıyor.





İngiltere'de geçtiğimiz hafta yaklaşık 2,7 milyon kişinin test sonucu pozitif çıktı. ABD, Brezilya, Meksika, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da vaka sayıları yükselişte.





Çin'in kumarhaneleriyle ünlü Macau kentinde, vaka sayısının artması sonucu bir haftalık karantina ilan edildi ve aciliyeti olmayan tüm işyerleri kapatıldı.