Kevin Wallace, Trump'ın bu şekilde 1 milyar dolardan fazla kazanç elde ettiğini savundu, "Forbes dergisi için (mülk değerini) abartmak başka bir şey. Bunu New York eyaletinde ticaret yaparken yapamazsınız. Yıllarca her kredide, sanıklar uygun faiz oranı alabilmek için Sayın Trump'ın net varlık değerini yanlış beyan etti" dedi.





Trump mahkeme salonuna girmeden önce yaptığı açıklamada davanın "Tüm zamanların en büyük cadı avının bir devamı" ve davanın kendisine seçimde zarar vermeyi amaçlayan bir girişim olduğunu iddia etti.





Trump'ın avukatlarıysa, "Trump dünyadaki en başarılı markalardan biri. Dolandırıcılık yapma niyeti yoktu, ihlal ya da adil olmayan bir kar veya bir mağdur yoktu" sözleriyle Trump ve şirketini savundu.





Eski muhasebeci tanık olarak ifade verdi





Duruşmada Donald Trump'ın eski muhasebecisi Donald Bender tanık olarak dinlendi.





Trump’ın Manhattan’da bulunan Trump Tower’daki üç katlı çatı katı dairesinin gerçekte olduğundan üç katı büyüklüğünde ve değerinin 327 milyon dolar olduğunu beyan ettiği iddia ediliyor.





Savcılık New York’ta bugüne kadar hiçbir dairenin bu rakama yakın bir değere satılmadığını belirtiyor.





Trump’ın Florida’daki özel golf klübü ve rezidansının olduğu Mar-a-Lago’nun değerini de 10 kat fazla göstererek 739 milyon dolar olarak beyan ettiği iddia ediliyor.





Bender işinin Trump'ın mali durmunu denetlemek olmadığını ancak zaman zaman mali belgelerdeki bazı hatalara Trump'ın şirketindeki yetkililerle yaptığı görüşmelerde dikkat çektiğini söyledi.

En değerli gayrimenkullerinden bazılarının kontrolü tehlikede olan eski Başkan Donald Trump, bugün New York'ta gönüllü olarak mahkeme salonuna geldi.





Trump, kendisine dava açan New York Başsavcısı Letitia James'e ve jürisiz duruşmaya başkanlık eden ve geçen hafta dolandırıcılık kararını veren Yargıç Arthur Engoron'a ateş püskürdü.





Duruşmaya girmeden kameralar önünde uzun bir açıklama yapan Trump, davayı siyasi amaçlı bir "aldatmaca" olarak kınadı. Trump, "Bu, tüm zamanların en büyük cadı avının bir devamıdır" dedi.





"Bu bir aldatmaca. Bu bir düzmece" diyen Cumhuriyetçi, davanın Beyaz Saray'a dönüşünü engellemeye yönelik siyasi amaçlı bir girişim olduğu iddialarını yineledi.





Trump, "Harika bir şirketimiz var. Ben harika bir şirket kurdum. Muazzam bir şirket. Dünyanın en büyük gayrimenkul varlıklarından bazılarına sahip ve şimdi haydut bir yargıcın karşısına çıkmak zorundayım" diye konuştu.





Koyu mavi bir takım elbise, parlak mavi bir kravat ve yakasında Amerikan bayrağı iğnesi takan Trump, siyah olan James'e yine "ırkçı" dedi ve başsavcının kendisine karşı bir kan davası güttüğünü söyledi.





Donald Trump öğle arasında mahkeme salonundan çıkarken davanın yargıcı Arthur Engoron'u hedef aldı, "Çoktan kararını vermiş bir yargıçla aylarca burada olacağız. Çok saçma" ifadelerini kullandı.





Trump Pazar gecesi kendi sosyal medya platformu Truth Social’da "BÜTÜN BU DAVA DÜZMECE!!!" demiş; "Adım ve itibarım için savaşmak üzere yarın sabah mahkemeye gidiyorum" diye yazmıştı.





Dava, Trump’ı ve şirketini mali tablolarda serveti hakkında sahtecilik yapmayı alışkanlık haline getirmekle suçlayan James'in yıllar süren soruşturmasının doruk noktası.





New York'ta protestolar

Donald Trump New York'ta mahkeme salonuna gelmeden önce dışarda bir grup protestocu toplandı.





Protestocuların bazıları "Kimse hukukun üstünde değildir" ya da "Yalanların sonuçları olur" yazılı pankartlar taşıdı.





Yargıç Engoron geçen hafta, davanın en önemli iddiasını daha duruşma başlamadan karara bağlamış, Trump'ın ticari anlaşmalar yaparken ve kredi alırken kullanılan evraklarda varlıklarının değerini abartarak bankaları, sigorta şirketlerini ve diğer ticari muhataplarını aldattığına hükmetmişti.





James yaptığı açıklamada "Geçen hafta davamızın esasını kazandık ve Trump'ın sözde net servetinin uzun zamandır inanılmaz bir sahtekarlığa dayandığını kanıtladık" dedi ve bugünkü duruşmada eski başkanın dolandırıcılığının ve kanunsuzluğunun tüm boyutlarını göstermeyi" dört gözle beklediğini kaydetti.





Cumhuriyetçi eski başkan ve çevresindeki kişilerden oluşan onlarca potansiyel tanık arasında en büyük iki oğlu, Trump Organization yöneticileri ve eski avukatı yeni düşmanı Michael Cohen de yer alıyor.





Eski başkanın sözcüsü Steven Cheung, Trump'ın dava süresince ifade vereceğini söyledi. Ancak bugün mahkemeye gitmesi, geçmişteki tutumundan dikkate değer bir sapma.





Trump, şirketi ve üst düzey yöneticilerinden biri geçen yıl vergi dolandırıcılığından mahkum edildiğinde mahkemeye tanık ya da izleyici olarak gitmemişti. Eski başkan, bu yılın başlarında jürinin,kendisini yazar E. Jean Carroll'a bir mağazanın soyunma odasında cinsel saldırıda bulunmaktan sorumlu tuttuğu duruşmaya da gelmedi.





Ancak bu yeni duruşma bazı açılardan daha yüksek riskler içeriyor.





"Kurumsal ölüm cezası"





Demokrat savcı Letitia James, Donald Trump’ın 250 milyon dolarla cezalandırılmasını ve New York'ta faaliyetlerinin yasaklanmasını istiyor.





Trump bunu "kurumsal bir ölüm cezası" olarak nitelendirdi.





Trump, Truth Social platformunda "Bu SAHTE DAVAYI daha önce hiç görülmemiş bir hızla New York Mahkemesi'nden geçiren, Trump'tan nefret eden, dengesiz bir yargıç var" diye yazdı.





Trump dün gece yaptığı paylaşımda Engoron'un "kendisine karşı adaletsiz, dengesiz ve gaddarca davrandığını" savundu.





Engoron, James'in davasında komplo, iş kayıtlarında tahrifat ve sigorta dolandırıcılığı iddiaları dahil kalan altı iddia hakkında karar verecek.





İddialar arasında eski başkanın Manhattan'daki Trump Tower’da bulunan üç katlı çatı katı dairesinin, gerçek boyutunun neredeyse üç katı ve 327 milyon dolar değerinde olduğunu iddia etmesi de vardı. James, New York'ta hiçbir dairenin bu miktara yakın bir fiyata satılmadığını söyledi.





Trump, dava için verdiği yeminli ifadede, mali tablolarına ne yazdığının önemli olmadığını, çünkü bu tablolara güvenilmemesi gerektiğini belirten bir feragatnamenin bulunduğunu savunarak, görevi kötüye kullandığını reddetti.





Kendisi ve avukatları ayrıca mali tablolarda yer alan hiçbir şeyden kimsenin zarar görmediğini de savundu. Kredi aldığı bankalara, borçların tamamı geri ödenmişti. İş ortakları para kazandı ve Trump'ın kendi şirketi de zenginleşti.





Davanın Aralık ayına kadar sürmesi planlanıyor





James'in davası, gelecek yılki seçimlerde Beyaz Saray'a geri dönmek için kampanya yürüten Trump'ın başını ağrıtan yasal sorunlardan biri.





Davanın Aralık ayı başına kadar sürmesi planlanıyor. Aralarında Trump'ın da bulunduğu 150'den fazla kişi potansiyel tanık olarak listelenmiş durumda ancak duruşmanın büyük bir kısmı muhtemelen uzmanların mali belgeler üzerinde görüş bildirme savaşı olacak.

Eyalet Başsavcılığı avukatlarından Kevin Wallace, duruşmanın açış konuşmasında Trump'ın on yıl boyunca mali durumunu bankalara ve sigortacılara "maddi olarak yanlış" bir şekilde açıkladığını söyledi.Duruşma öncesinde James, Trump'ın yıllarca "kendisini zenginleştirmek ve sistemi aldatmak için net değerini yanlış bir şekilde şişirdiği" yönündeki görüşünü yineledi.Engoron'un geçen hafta verdiği karar, temyizde onanırsa, bazı şirketlerin kontrolünü mahkemenin atayacağı bir kayyuma devredecek ve Trump Tower, Wall Street’teki bir ofis binası, golf sahaları ve bir banliyö arazisi gibi New York'taki değerli mülklerinden Trump’ı vazgeçmeye zorlayabilecek.James'in davasında Trump ve şirketi, bankalara verdiği mali tablolarda yalan beyanla suçlanıyordu. New York Başsavcılığı’nın yakın tarihli bir mahkeme dosyasına göre Trump, servetini 3,6 milyar dolar gibi abartılı bir rakam olarak sundu.James, Trump'ın Mar-a-Lago'ya 739 milyon dolar gibi yüksek bir değer biçtiğini, yani değerinin daha makul bir tahminin 10 katından fazla olduğunu iddia etti.Mart ayından bu yana dört kez suçlanan Trump, 2020 seçim kaybını tersine çevirmek için komplo kurmak, gizli belgeleri saklamak ve adına ödenen sus payı ile ilgili ticari kayıtları tahrif etmekle suçlanıyor.