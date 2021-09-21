[Turkey Tribunal] Cevheri Güven: 60 yılın üzerinde hapis cezası ile yargılanıyorum





Cevheri Güven'in açıklamalarından satır başları.







- 15 Temmuz öncesinde Erdoğan hakkında yaptığımız muhalif yayın sebebi ile 3 kez üst üste dergimiz toplatıldı ve hakkımızda dava açıldı.







- Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldum. O dönemde hukuk ağır aksak da olsa çalışıyordu, bir şekilde tahliye oldum.













- Yardımcım Murat Çapan Yunanistan'a geçerken yakalandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşmiş 22.5 yıl hapis cezasını yatmak üzere Sİlivri Cezaevinde.



- Yeniden tutuklanmamak için ailem ve ben bir botla Yunanistan'a geçmek zorunda kaldım.

- Yunanistan'da güvende olmadığım için Almanya'ya geçtim. Ama burada da MİT'in fanatik Erdoğanistler'i kışkırtması sebebi il Alman güvenlik güçleri tarafından uyarıldım.







- Erdoğan'ın uzun kolları bizi Avrupa'da da rahat bırakmadı.







- Bir avrupa ülkesi de, 'İstihbarat örgütümüz Almanya kadar güçlü değil, buraya gelmeyin' şeklinde bir uyarı yaptı.













Soru (Angelita Baeyens): Toplam kaç yıl ceza telebi ile yargılanıyorsunuz?





Cevap: Çok fazla davadan yargılanmakla birlikte 60 yılın üzerinde hapis cezası ile yargılanıyorum.







Soru (Prof. Dr. Ledi Bianku): Haberciliğe devam ediyor musunuz? Devam ediyorsanız hangi mecralarda? Yaptığınız haberler Türk medyası tarafından alıntılanıyor mu?





Cevap: Türkiye'den kaçmak zorunda kalan gazetecilerle kurduğumuz bir internet sitesi ve Youtube kanalı üzerinden gazeteciliğime devam ediyorum. Aynı zamanda kişisel bir YouTube kanalım var haftada haber içerikli iki video yayınlıyorum. İki videonun izlenme sayısı 1 milyon seviyesinde.

























Hakimler ve Özgeçmişleri

Turkey Tribunal'e katılan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyerek gönüllü olarak yargılamaları gerçekleştiren hakimlerin özgeçmişleri ve Hukuk kariyerleri ise şöyle:

Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens: 1976-98: Université de Louvain la Neuve’de profesör 1998-2012: Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde yargıç ve daha sonra başkan yardımcısı 2012-2016: BM Kosova İnsan Hakları Danışma Paneli Üyesi 2013-2018: AB Temel Haklar Ajansı Bilim Kurulu Üyesi 2016-2017: “Monsanto Tribunal Mahkemesi » başkanı

Dr. Johann van der Westhuizen 1976-1998: Pretoria Üniversitesi’nde İnsan Hakları Merkezi profesörü ve kurucu direktörü 1999-2004: Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Transvaal Şubesinde Yargıç 2004-2016: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Hakimi

Angelita Baeyens Halihazırda Robert F. Kennedy İnsan Hakları Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı 2012’den beri Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde Yardımcı Hukuk Profesörü 2012-2014: BM Siyasi İşler Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu 2006-2012: Inter-American İnsan Hakları Komisyonu’nda hukuk görevlisi

Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni Halen Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı 1965: Cenevre’deki Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora 2011: Zürih Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi 1974-1980: Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör 1990-2006: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) 2007-2011: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi (Strazburg) Prof. Dr. Ledi Bianku Halen Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Doçent 2008-2019: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi 2006-2008: Venedik Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Üyesi Sabikan, Arnavutluk Sulh Hakimi Yüksek Okulu ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Arnavutluk) insan hakları, AB hukuku ve uluslararası kamu hukuku dersleri verdi.

Dr. John Pace Uluslararası arabuluculuk ve uluslararası anlaşma prosedürleri ile ilgilenen uluslararası insan hakları hukuku uzmanı 2000-2002: New South Wales Üniversitesi Avustralya İnsan Hakları Merkezi Direktörü, şu anda Diplomasi Eğitim Programı Direktörü

2004-2006: BM Irak Yardım Misyonu İnsan Hakları Ofisi Şefi

1978-1991 ve 1993-1994: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri

1978-1988 Çeşitli ülkelerdeki soruşturma görevlerini içeren Özel Prosedürler Başkanı



- Bizde tahliye veren mahkeme Erdoğan Rejimi tarafından dağıtıldı, Hakkımızda tahliye isteyen savcı görevinden uzaklaştırıldı. Yeni atanan savcı 22.5 yıl hapisle cezalandırılmamızı istedi, Rejim tarafından yeni atanan halimler de savcının istediği gibi bizi 22,5'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.