Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne tanıklık için ‘işkence mağdurları’ aranıyor

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda; 7 Başlık içerisinden durumunuza uygun 1 VEYA DAHA FAZLA konu hakkında BAŞVURUCU OLABİLİRSİNİZ. Formu doldururken bir veya daha fazla seçeneği AYNI ANDA işaretleyebilirsiniz.
- İşkence
- Kaçırılma
- Kitlesel Gözaltı/Tutuklama (Kitlesel ifadesi sizi yanıltmasın, aynı gerekçe ile binlerce kişiye yapılan gözaltı veya tutuklama eylemleri kastediliyor. Yani örgüt üyeliği, yöneticiliği, yardım veya yataklık gibi iddialar dolayısıyla maruz kaldığınız gözaltı ya da tutukluluk bu kapsama dahildir.)
- Cezasızlık
- Basın Özgürlüğü
- Adalete Erişim
- Yargı Bağımsızlığı
Sistematik işkencenin yapılması demek sadece kaba dayak atılması, elektrik verilmesi demek değildir. Bize göre sıradan hale gelmiş olan ve işkence kabul edilmeyen ancak uluslararası hukuk literatüründe işkence olarak kabul edilen fiil ve davranışların yapıldığının ispatlanması durumunda sistematik işkence yapıldığı ortaya konulmuş olacaktır.
Tanıklık için;
Aşağıda yer alan bağlantıdan başvuru formuna ulaşabilirsiniz.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx2qbYvQ1JNPjBAiugcJ_0X0KaXmrR3KW4B_3rfA47cVHaWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Sesli ve görüntülü olarak mağduriyetini dile getirmek istemeyen başvurucular için VİDEO KAYDI ZORUNLU DEĞİLDİR, bu husus formun içinde size sorulmaktadır ve eğer istemiyorsanız HAYIR seçeneğini seçebilirsiniz.
Başvuru sırasında VEYA sonrasında dosyanıza ilişkin belge talebi olacaktır. Forma eklemediyseniz eğer, Tribunal yetkilileri sonrasında mail üzerinden sizinle temasa geçerek belge talebinde bulunacaktır.
Formda mesleğiniz nedir? Sorusu ile kastedilen Türkiye’de sahip olduğunuz mesleğinizdir.
İsminin gizli tutulmasını isteyen kişiler için MUTLAK GİZLİLİK esastır.
Tanıklık çağrısı yeni bir mahkeme kurulması anlamına gelmemektedir. Şu aşamada Mahkeme heyetinin yaptığı şey, yapılacak olan uluslararası başvuru için DELİL TOPLAMAKTIR. Dolayısıyla Tribunal’in tekrarı söz konusu değildir. Bu yüzden bunca mağdurun olduğu bir topluluktan çok az delil sunulabilmesi akla ve mantığa AYKIRI olacağından, TANIKLIK ÇAĞRISI EHEMMİYETLE ELE ALINMALIDIR.
Bu kapsamda, ÖZELLİKLE işkencenin sistematik olarak yapıldığının ispatı amacıyla tüm mağdurlara ulaşılarak şu bilgilerin temini gerekmektedir.
İŞKENCE KAPSAMINA HANGİ EYLEMLER GİRER?
Emniyet, savcılık aşamasında uygulanan işkence fiilleri; Aşağıda sıralanan fillerden hangisi ya da hangilerine maruz kaldınız?
- Çok sıcak çok soğuk mekanda tutmak
- Belli bir pozisyonda durmaya zorlamak
- Şantaj yapmak
- Yüksek sese maruz bırakmak
- Yemek vermemek
- Eşi ya da bir yakınına zarar verileceği tehdidinde bulunmak
- Su vermemek
- Tehdit etmek
- Vurmak
- İtmek
- Yüksek ışığa maruz bırakmak
- Taciz etmek
- Tükürmek
- Hakaret etmek
- Çıplak arama yapmak
- Saçını çekmek
- Hijyen koşullarına uygun olmayan nezarethanede tutulmak
- Üstüne su dökmek
- Sürekli dokunmak
- Uyutmamak
- Başka birisinin isminin verilmesi için zorlanmak
- Ayakta yüzü duvara çevrili şekilde tutmak
- Tuvalete çıkartmamak
- Kadın erkek aynı nezarethanede tutulmak
- Kalabalık nezarethanede tutulmak
- İlaçlarını vermemek
- Diğer
Cezaevi aşamasında uygulanan işkence fiilleri; Aşağıda sıralanan fillerden hangisi ya da hangilerine maruz kaldınız?
- Tehdit etmek
- İtmek
- Yüksek sese maruz bırakmak
- Şantaj yapmak
- Uyutmamak
- Hakaret etmek
- Taciz etmek
- Yüksek ışığa maruz bırakmak
- Saçını çekmek
- Su vermemek
- Vurmak
- Yemek vermemek
- Çıplak olarak arama yapmak
- Tuvalete çıkartmamak
- Tükürmek
- Tedavi imkanı vermemek
- İlaçlarını vermemek
- Diğer
Türkiye Tribünali’nin sloganında söylendiği gibi; Sessizlik, insan haklarının en büyük düşmanıdır.