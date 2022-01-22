Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne tanıklık için ‘işkence mağdurları’ aranıyor

İşkence

Kaçırılma

Kitlesel Gözaltı/Tutuklama (Kitlesel ifadesi sizi yanıltmasın, aynı gerekçe ile binlerce kişiye yapılan gözaltı veya tutuklama eylemleri kastediliyor. Yani örgüt üyeliği, yöneticiliği, yardım veya yataklık gibi iddialar dolayısıyla maruz kaldığınız gözaltı ya da tutukluluk bu kapsama dahildir.)

Cezasızlık

Basın Özgürlüğü

Adalete Erişim

Yargı Bağımsızlığı





Aşağıda yer alan bağlantıdan başvuru formuna ulaşabilirsiniz.







Sesli ve görüntülü olarak mağduriyetini dile getirmek istemeyen başvurucular için VİDEO KAYDI ZORUNLU DEĞİLDİR, bu husus formun içinde size sorulmaktadır ve eğer istemiyorsanız HAYIR seçeneğini seçebilirsiniz.





Başvuru sırasında VEYA sonrasında dosyanıza ilişkin belge talebi olacaktır. Forma eklemediyseniz eğer, Tribunal yetkilileri sonrasında mail üzerinden sizinle temasa geçerek belge talebinde bulunacaktır.





Formda mesleğiniz nedir? Sorusu ile kastedilen Türkiye’de sahip olduğunuz mesleğinizdir.





İsminin gizli tutulmasını isteyen kişiler için MUTLAK GİZLİLİK esastır.





Tanıklık çağrısı yeni bir mahkeme kurulması anlamına gelmemektedir. Şu aşamada Mahkeme heyetinin yaptığı şey, yapılacak olan uluslararası başvuru için DELİL TOPLAMAKTIR. Dolayısıyla Tribunal’in tekrarı söz konusu değildir. Bu yüzden bunca mağdurun olduğu bir topluluktan çok az delil sunulabilmesi akla ve mantığa AYKIRI olacağından, TANIKLIK ÇAĞRISI EHEMMİYETLE ELE ALINMALIDIR.





Çok sıcak çok soğuk mekanda tutmak

Belli bir pozisyonda durmaya zorlamak

Şantaj yapmak

Yüksek sese maruz bırakmak

Yemek vermemek

Eşi ya da bir yakınına zarar verileceği tehdidinde bulunmak

Su vermemek

Tehdit etmek

Vurmak

İtmek

Yüksek ışığa maruz bırakmak

Taciz etmek

Tükürmek

Hakaret etmek

Çıplak arama yapmak

Saçını çekmek

Hijyen koşullarına uygun olmayan nezarethanede tutulmak

Üstüne su dökmek

Sürekli dokunmak

Uyutmamak

Başka birisinin isminin verilmesi için zorlanmak

Ayakta yüzü duvara çevrili şekilde tutmak

Tuvalete çıkartmamak

Kadın erkek aynı nezarethanede tutulmak

Kalabalık nezarethanede tutulmak

İlaçlarını vermemek

Diğer





Tehdit etmek

İtmek

Yüksek sese maruz bırakmak

Şantaj yapmak

Uyutmamak

Hakaret etmek

Taciz etmek

Yüksek ışığa maruz bırakmak

Saçını çekmek

Su vermemek

Vurmak

Yemek vermemek

Çıplak olarak arama yapmak

Tuvalete çıkartmamak

Tükürmek

Tedavi imkanı vermemek

İlaçlarını vermemek

Diğer





Yapılan açıklamada, ”Bildiğiniz gibi Turkey Tribunal, Türkiye’de insanlığa karşı suç işlendiğine yönelik delillerin mevcut olduğu ve bunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapabilme gerekçesi oluşturduğu yönünde karar verdi. Türkiye’de insanlığa karşı suç işlendiğinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde ortaya konulabilmesi ve işkence, kaçırma gibi suçların işlenmesinin önlenmesi için Turkey Tribunal’inin yapacağı başvuru çok önemli. Yapılacak başvurudan netice alınabilmesi için, delilleriyle birlikte insanlığa karşı işlenen suçların tüm unsurlarının ortaya konulması gerekmektedir” dendi.Bu kapsamda; 7 Başlık içerisinden durumunuza uygun 1 VEYA DAHA FAZLA konu hakkında BAŞVURUCU OLABİLİRSİNİZ. Formu doldururken bir veya daha fazla seçeneği AYNI ANDA işaretleyebilirsiniz.Sistematik işkencenin yapılması demek sadece kaba dayak atılması, elektrik verilmesi demek değildir. Bize göre sıradan hale gelmiş olan ve işkence kabul edilmeyen ancak uluslararası hukuk literatüründe işkence olarak kabul edilen fiil ve davranışların yapıldığının ispatlanması durumunda sistematik işkence yapıldığı ortaya konulmuş olacaktır.Tanıklık için;Bu kapsamda, ÖZELLİKLE işkencenin sistematik olarak yapıldığının ispatı amacıyla tüm mağdurlara ulaşılarak şu bilgilerin temini gerekmektedir.Türkiye Tribünali’nin sloganında söylendiği gibi; Sessizlik, insan haklarının en büyük düşmanıdır.