Türkiye’deki kadın hakları ihlalleri Londra yürüyüşünde dünyaya duyuruldu





Peaceful Actions Platform ve Human Rights Solidarity gönüllüsü kadınların katıldığı yürüyüşte, Türkiye’de gadren tutuklanmış kadınların, anneleriyle birlikte hapishanede büyüyen çocukların ve hapishanede bulunan hamile ve yeni doğurmuş kadınların hikayesi tekerlekler üzerinde yürütülen bir hapishane hücresi ile anlatıldı.





Yürüyüşün Trafalgar Meydanı’ndaki son bölümünde sahneye Miss Anonymous ismiyle çağrılan maskeli bir Human Rights Solidarity gönüllüsü de “Ain’t I a woman? Ben kadın değil miyim?” başlıklı konuşmasıyla Londralı kadınlara hitap etti.





Yürüyüş ve gösteri boyunca Human Rights Solidarity gönüllüleri Hanım Büşra Erdal, Ayşenur Parıldak ve Figen Yüksekdağ gibi görüşlerinden veya aidiyetlerinden dolayı hapsedilen kadınların salıverilmesi için sloganlar attı. Trafalgar Meydanı’ndaki konuşmada da Harbiyeli Annesi Melek Çetinkaya’dan kanser hastası Ahmet Ataç’ın annesi Zekiye Ataç’a kadar bir dizi anne ve kadının hikayesine değinildi.













Human Rights Solidarity Birleşik Krallık merkezli bir insan hakları platformu. Platform “Önceliği gelecek kuşağın haklarına vermek” prensibiyle faaliyet gösteriyor. Million Women Rise ise 2007 yılında kurulmuş Londra merkezli bir STK ve yılda bir defa şiddet mağduru kadınların sesini yükseltmek için yürüyüş düzenliyor. Sade kadınların katılabildiği dünya çapındaki bütün Million Women Rise yürüyüşlerine toplamda yarım milyondan fazla kadın katılıyor.





7 Mart 2020 Cumartesi günü Londra’da yapılan yürüyüş ve gösteriye ise onbinin üzerinde kadın iştirak etti.







