Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Hagen'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği /08 Mart 2020 00:27

Almanya Hagen'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Almanya'nin Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde Hagen şehrinde bir etkinlik düzenlendi.

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SAMANYOLUHABER- Hagen Belediyesi'nin düzenlediği Kadınlar Günü Özel Bilgilendirme Günü münasebetiyle Volme Kulturforum e.V. derneği de stant kurdu.

Stantta Türkiye'de şiddet gören, öldürülen ve cezaevinde çocuklarıyla kalmak zorunda olan kadınların hikâyeleri anlatıldı. 

Programa katılanlar Peaceful Actions Platform tarafından hazırlanan bileklik ve selfie card'larla fotoğraf çektirdi. 


Dernek üyelerini ziyaret eden Hagen Belediye Başkanı Erik O. Schulz, Türkiye'deki kadınların maruz kaldığı hukuksuzlar hakkında anlatılanları dikkatle dinledi.

Başkan Schulz dernek üyelerine, "Bugün burada olmanız çok güzel. Birlikte yaşamak adına iyi bir örneksiniz." dedi. 

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