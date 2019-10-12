Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD militanları firar mı ediyor? /12 Ekim 2019 17:15

IŞİD militanları firar mı ediyor?

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın 4'üncü gününde The Times gazetesi terör örgütü IŞİD militanı beş tutuklunun kaçtığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı bölgedeki IŞİD militanları hakkında açıklama yaptı.

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İngiliz The Times gazetesi, Suriye'nin kuzeyinde güvenliğini Kürtlerin sağladığı, IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevi ve kamplardan ilk firar haberlerinin gelmeye başladığını duyurdu. 

Gazete Türkiye'nin askeri harekâtı sonucu bölgede güvenliğin çöktüğünü iddia etti.

"BOMBALI SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ" İDDİASI

The Times, Kamışlı'daki Navkur cezaevinden dün beş IŞİD üyesinin kaçtığını, ancak bu bilginin bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını kaydetti. Gazetenin haberinde Kamışlı'da dün bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı ise IŞİD'in üstlendiğini iddia edildi.

Cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu Kürtlerin, Türkiye'nin askeri harekâtına karşı koymak için buralardan ayrılmasıyla, cezaevi ve kampların güvenlik ve düzeninin çökmeye başladığı aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI IŞİD ÜYELERİ HAKKINDA NE DEDİ?

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan IŞİD unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz." denildi.  

Bakanlık gözetim altına alınacak IŞİD mensupları ve ailelerinin Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulacağını dile getirdi.  

Açıklamada, "Kalıcı çözümün Suriye'de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçtiği bilinmelidir." ifadelerine yer verildi. 
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