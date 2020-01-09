Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'dan 'ateşkes' açıklaması geldi /09 Ocak 2020 00:59

Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'dan 'ateşkes' açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Lideri Putin'in Libya'da ateşkes için yaptıkları çağrının ardından, Linya'dan da bir açıklama geldi.

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Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından Libya'daki krize ve başkente yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklama Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve silahlı kuvvetlerini tehlikeye atması dışındaki durumlarda, Libya Devlet Yüksek Konseyi, Libyalıların canını düşünen ve savaşı durdurma amacındaki her türlü girişimden yana olduğunu ve bunları desteklediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, herhangi bir diyalog çağrısının Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'na bağlı kalması gerektiği kaydedildi.
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