Türkiye'den Hollanda karşısında tarihi galibiyet

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Hollanda karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın 3 gol atıp yıldızlaştığı maçta A Milli Takımımız 4-2'lik skorla kazandı.





2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Hollanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 4-2'lik skorla kazandı.





Millilerimize galibiyeti getiren golleri 15, 34 ve 81. dakikalarda Burak Yılmaz, 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Burak Yılmaz'ın ilk golü ceza sahası dışından, ikinci golü penaltıdan, üçüncü golü ise frikikten geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun golü de ceza sahası dışından yaptığı enfes vuruşla geldi.





Hollanda'nın golleri ise 75. dakikada Davy Klaassen ve 76. dakikada Luuk de Jong'dan geldi.





Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı son 3 maçta da gol attı ve toplam 5 golle Hollanda'ya karşı son 50 yılda en çok gol atan oyuncu oldu.





Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız, elemelere 3 puanla başladı, Hollanda ise ilk maçını puansız geçti.





A Milli Takımımız, elemelerdeki ikinci maçını 27 Mart Cumartesi akşamı Norveç'e karşı deplasmanda oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'yı konuk edecek.





Karşılaşmadan dakikalar...

90+1' Hollanda Penaltı kazandı. Memphis Depay topu sol köşeye gönderdi ancak Uğurcan Çakır iki hamlede gole izin vermedi.





90' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Patrick Van Aanholt bekletmeden vuruşunu yaptı meşin yuvarlak doğrudan kalecimiz Uğurcan'ın üzerine gitti.





81' GOL | Ceza yayının hemen sol tarafından kullandığımız serbest vuruşta Burak Yılmaz sağ ayağının içi ile çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.





76' GOL | Hollanda, Luuk De Jong ile farkı bire indirdi.





75' GOL | Hollanda, Davy Klaassen ile durumu 3-1'e getirdi.





54' Ataklarını sıklaştıran Hollanda milli takımı sağ kanattan geldi ve Kenny Tete ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi ancak savunmamız topu uzaklaştırmayı başardı.





46' GOL | Hakan Çalhanoğlu ile farkı üçe çıkarttık. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Hakan Çalhanoğlu yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.





45'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Steven Berghuis ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Matthijs De Ligt kafa vuruşunu yaptı ve sol direğe çarpan topu son anda çizgi üzerinde Okay Yokuşlu kafa ile uzaklaştırmayı başardı.





35' GOL | Penaltı vuruşu için topun başına Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor ve skoru 2-0 yapan isim oldu.





34' Yusuf Yazıcı'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Okay Yokuşlu topu tekrar çevirmek isterken rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti.





20' Hollanda tehlikeli geldi. Ceza yayına sokulan Donyell Malen takım arkadaşı Memphis Depay ile duvar pası yaparak ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.





15' GOL | Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Burak Yılmaz vuruşunu yaptı ve savunmada Matthijs De Ligt'e çarpan top kalenin sol tarafından filelerle buluştu.





8' Mehmet Zeki Çelik sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortaladı ancak top kimseye ulaşmadı.





4' Memphis Depay sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.





1' Maçın hakemi Michael Oliver'in düdüğü ile karşılaşma başladı.