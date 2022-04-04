







0:30 Ukrayna: Bucha'daki cinayetler kasıtlı bir katliam







ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bucha kentinin sokaklarındaki ceset görüntülerinin “içler acısı” olduğunu söyledi. CNN’e konuşan Blinken, “Bu görüntüleri içler acısı olarak görmekten başka çare yok. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı vahşetinin devam ettiği sürece her gün yaşananların gerçeği budur” dedi.











0:28 İngiltere Dışişleri Bakanı: Sivillere yönelik saldırılar savaş suçu olarak soruşturulmalı





İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus güçlerinin Ukraynalı sivillere yönelik "ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıların” savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini söyledi. Rusya'nın Irpin ve Bucha gibi şehirlerde yaptığı "korkunç eylemlere" atıfta bulunan Truss, İngiltere'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmalara tam destek sözü verdi.







0:14 NATO Genel Sekreteri, Bucha'daki sivil ölümlerini "vahşet" olarak nitelendirdi





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bucha kentindeki sivil ölümlerin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. CNN’e konuşan Stoltenberg, ölümlerin “Avrupa'da on yıllardır görülmeyen sivillere karşı bir vahşet" olduğunu ve bunun "bu savaşın sona ermesi gerektiğinin öneminin altını çizdiğini" söyledi.











0:11 Macron: Bucha'dan gelen görüntüler dayanılmaz, Rus yetkililer suçların hesabını vermek zorunda kalacak





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bucha kentinden gelen fotoğrafları “dayanılmaz” olarak nitelendirdi. Başsağlığı mesajı paylaşan Macron, “Rus yetkililer, bu suçların hesabını vermek zorunda kalacak" dedi. Gerek işgalin hazırlık sürecinde gerekse de işgal başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin ile sürekli olarak görüşen Macron, kendisini barış için aracı olarak konumlandırdı.











0:08 Ukraynalı yetkililer: Rusya diğer bir liman şehri Mykolaiv’i de vurdu





Rusya güçlerinin Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Odessa’yı havadan vurmasının ardından, diğer bir liman şehri Mykolaiv’in de saldırı altında olduğuna dair haberler gelmeye başladı. Reuters’ın aktardığı habere göre, Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Herashchenko, Mykolaiv yerel yetkililerinin kentin füze saldırısına uğradığını bildirdiğini söyledi.















Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.Açıklamada, 24 Şubat-2 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 429 bin 265), Romanya'ya (635 bin 816), Moldova'ya (392 bin 933), Macaristan'a (385 bin 783) ve Slovakya'ya (298 bin 183) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.ABD'de bu gece yapılan 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir video kaydı yayımlandı. Zelenskiy ödül töreninden dünyaya şöyle seslendi:"Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine kurşun geçirmez yelek giyiyor. Hastanelerde yaralılara şarkı söylüyorlar. Onları duyamayanlara bile söylüyorlar. Ama müzik tüm engelleri aşacaktır"Rus bombardımanının ülkesinin sokaklarındaki müziği susturduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bizi elinizden geldiğince destekleyin, ama sessiz kalmayın. Sessizliği müzikle doldurun" dedi.Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan doğalgaz ihracatını yasaklamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bakanın açıklamaları Ukrayna'nın Bucha kentinden gelen ve sivillerin öldürüldüğünü gösteren görüntülerin ardından Rusya'ya tepkinin artması sonrası geldi.Alman devlet medyası ARD'ye konuşan Bakan Lambrecht "Buna bir yanıt verilmeli, bu suçlar cezasız kalamaz" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Putin ve destekçilerinin eylemlerinin sonuçlarına katlanacaklarını belirtti. Avrupa'nın doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor. Rus gazi özellikle Alman endüstrisi için büyük önem taşıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin suçlamaları reddetti. Batılı liderler, Rus birliklerin çekilmesinin ardından Bucha sokaklarında bulunan cesetleri kınarken, Rusya Savunma Bakanlığı ise görüntülerin Ukrayna'nın "en son provokasyonu" olduğunu öne sürdü.Kentin işgali esnasında hiçbir yerel sakinin şiddet eylemlerine kurban gitmediğini iddia eden Rusya, birliklerinin 30 Mart’ta geri çekildiğini söyledi ve söz konusu fotoğraf ve videoların “Kiev rejiminin sahte görüntüleri” olduğunu belirtti.BBC, bazılarının elleri arkada bağlı olarak, sivil kıyafetler içerisinde 20 cesedin yollarda bulunduğunu bildiren haber kuruluşları arasında yer alıyor. Sokakları yanmış tanklar ve cesetlerle dolu Ukrayna kenti BuchaUkrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise, Rusya’yı kentte yüzlerce insanı öldürmekle suçladı ve cinayetleri "kasıtlı bir katliam" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı sayfasında bir açıklama yapan Kuleba, “Hala cesetleri arıyoruz ve topluyoruz. Ama sayı şimdiden yüzleri buldu. Tüm cesetler sokaklarda yatıyor” dedi.Rusların gerek kentteyken gerekse de kentten ayrılırken kasıtlı bir biçimde sivilleri öldürdüğünü söyleyen Kuleba, G7 ülkelerini Rusya'ya "yıkıcı" yeni yaptırımlar uygulamaya çağırdı.Rusya'nın bu vahşetteki katılımını alayvari dezenformasyonlarla örtbas etmesine izin vermeyeceklerini belirten Truss, “Olanların gün ışığına çıkarılmasını sağlayacağız" dedi. Ukraya’daki Birleşik Krallık Büyükelçisi Melinda Simmons ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, boyun eğdirme eyleminin bir parçası olarak kadınların çocuklarının ve ailelerinin önünde tecavüze uğradığını söyleyerek, “Tecavüz bir savaş suçudur” diye yazdı.Stoltenberg gibi pek çok lider de, başkent Kiev yakınlarındaki şehirlerden geri çekilen Rus birliklerinin ardından tanık olunan görüntüleri kınadı. Rusya’nın Bucha’dan çekilmesinin ardından sivil giyimli insanlara ait cesetlerin olduğuna dair pek çok haber geldi.Rusya ordusu, Ukrayna'yı Karadeniz'den bloke etmek ve Kırım yarımadasından bir kara koridoru oluşturmak amacıyla, Odesa ve Mykolaiv de dahil olmak üzere Ukrayna'nın güney limanlarını hedef alıyor.Ukrayna, turtaların Harkov bölgesinde dağıtıldığını söyledi.Image caption: Ukrayna, turtaların Harkov bölgesinde dağıtıldığını söyledi.Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yerel halkın kendilerine zehirli turtalar vermesi sonucu iki Rus askeri öldü ve 28 asker ise hastaneye kaldırıldı.Ukrayna istihbaratı, Ukraynalıların “mümkün olan her yolda işgalcilere direndiğini” söyledi. Zehirli turtalardan etkilendiği belirtilen birliklerin Rusya'nın 3. Motorlu Tüfek Tümeni olduğunu aktarıldı. Ayrıca bakanlık 500 Rus askerinin, "nedeni bilinmeyen şiddetli alkol zehirlenmesi" nedeniyle de hastaneye kaldırıldığını söyledi.