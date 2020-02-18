Ulus’un iflası

Başkent’in en önemli ekonomik bölgesi olan Ulus’ta yer alan esnaflar son dönemde zor günler yaşıyor. 1964 yılında açılan tarihi Ulus İş Hanı’ndaki esnafın büyük bir bölümü kepenklerini indirdi. Han ile ilgili yaşanan hukuki statü meselesi ve ekonomik kriz hanın üst katlarını boş bırakmış durumda. Sadece ana cadde üzeri ve giriş katındaki dükkânlar işliyor.





ANKARA’NIN EN ÖNEMLİ EKONOMİ MERKEZLERİNDENDİ

Milli Gazete'nin haberine göre Ankara’nın göbeğinde yer alan tarihi Ulus İş Hanı’nda yer alan esnaf bir bir hanı terk ediyor. Daha önce bölgenin en işlek hanlarından olan ve eskiden kent ekonomisinin en önemli yerlerinden olan tarihi binada zor günler yaşanıyor. Hem son dönemde yaşanan ekonomik daralma hem de hanın hukuki statüsüyle ilgili yaşanan sorunlar handaki esnafı derinden etkiledi. Handa yer alan yaklaşık 300 dükkânın 240’ı şimdilerde kapalı durumda.









Ankara’nın göbeğinde yer alan tarihi Ulus İş Hanı’nda yer alan esnaf bir bir hanı terk ediyor. Daha önce bölgenin en işlek hanlarından olan ve eskiden kent ekonomisinin en önemli yerlerinden olan tarihi binada zor günler yaşanıyor. Hem son dönemde yaşanan ekonomik daralma hem de hanın hukuki statüsüyle ilgili yaşanan sorunlar handaki esnafı derinden etkiledi. Handa yer alan yaklaşık 300 dükkânın 240’ı şimdilerde kapalı durumda.





DURUMUMUZUN İYİLEŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Boşaltılan dükkânların yeniden kiraya verilmediği iş hanında 17 yıldır kuyumculuk yapan Tolga Soyalp da iş hanının hukuki statüsü ile ilgili sorunların da bunda etkili olduğunu kaydetti.





Boşaltılan dükkânların yeniden kiraya verilmediği iş hanında 17 yıldır kuyumculuk yapan Tolga Soyalp da iş hanının hukuki statüsü ile ilgili sorunların da bunda etkili olduğunu kaydederek, “Bundan 15 yıl önce iş hanı Emekli Sandığı’na bağlı idi. Emekli Sandığı’ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine geçti. İş yapamaz duruma gelip terk edilen dükkânlar yeniden kiraya verilmiyor. Eski başkan Melih Gökçek döneninde iş hanımız için 2 kez yıkılma kararı alındı ve mahkeme kararları ile iptal edildi. Yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, durumlarımızın iyileştirmesi yönünde adımlar bekliyoruz” dedi.









4-5 AYDIR KİRALARIMIZI ÖDEYEMİYORUZ

Tarihi Ulus İş Hanı’nın 47 yıllık esnaf tecrübesi olan ve son 8 yıldır çay ocağında çalışan Mehmet Yakut ise neredeyse tüm esnafın 4-5 aydır kiralarını ödeyemez hale geldiğini söyledi. Yakut, “Her geçen gün tebligatlar arka arkaya geliyor, hiç kimse bizlerle ilgilenmez oldu” dedi.





Tarihi Ulus İş Hanı’nın 47 yıllık esnaf tecrübesi olan ve son 8 yıldır çay ocağında çalışan Mehmet Yakut ise neredeyse tüm esnafın 4-5 aydır kiralarını ödeyemez hale geldiğini söyledi. Yakut, “Her geçen gün tebligatlar arka arkaya geliyor, hiç kimse bizlerle ilgilenmez oldu” dedi. Yakut, sözlerine şöyle devam etti: “Bu iş hanında 300 dükkân var. Bu 300 dükkânın 240’ı kapalı durumda. Esnaf arkadaşlarımız buradaki zanaatkârlar ya mesleğini bıraktı ya da buradan taşınmak zorunda kaldı’’ dedi.





HER GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR

İş hanının 30 yıllık esnaflarından çay ocağı işletmecisi Şevki Aslan, handaki esnafın dükkân kapatmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Ben burada 30 yıllık esnafım, son 8 yıldır çay ocağı işletiyorum, tüm esnaf arkadaşlarımın durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.”





İş hanının 30 yıllık esnaflarından çay ocağı işletmecisi Şevki Aslan, handaki esnafın dükkân kapatmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Ben burada 30 yıllık esnafım, son 8 yıldır çay ocağı işletiyorum, tüm esnaf arkadaşlarımın durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Her geçen sene bir önceki seneyi aratıyor, son dönemin popüler kültürünün bir parçası olan AVM kültürü belimizi bükmüş vaziyette.”