Ünlü anket şirketinden açıklama

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, T24’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki gidişatın vatandaşın iktidara olan desteğini zayıflattığını ifade eden Ağırdır, milliyetçi söylemin artık iktidarın işine yaramadığını dile getirdi.Bekir Ağırdır’ın açıklamaları özetle şu şekilde:







"İçeride sıkıştıkça milliyetçi rüzgara yaslanma çabası sıkça kullanılan bir söylem. Bu iktidarın da vites artırarak iktidar ağırlığını sürdürmek için milliyetçi söylem çabası var. Ama güncel bir gerçek var. Nedir o ekonomik sarsıntı.Evet askerimiz bir yere bayrak dikince gururlanabilir. Vatandaş camına Türk bayrağı da takabilir. Ama o insan evine gideceğinde, markete girdiğinde karşılaştığı bir gerçek var.





Cebindeki gelirin miktarı, marketteki ürünlerin fiyatları ve akşam çocuğunun yiyeceği yemek. Dolayısıyla bu sistem çalışmıyor. Evet çabalar var ama bunun burada toplumsal desteği artırdığına dair güçlü bir emare yok. Evet minik dalgalanmalar var ama o hikaye."