Ünlü işadamı TOGG'dan çekildi

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, yerli otomobil tanıtımında üretici TOGG üyeleri arasında yer alan İnan Kıraç’ın sahneye çıkmadığına dikkat çekerek, "Kıraç, törene gölge düşürmemek için projeden çekildiğini duyurmadı" iddiasını ileri sürdü.







Törende “Beş babayiğit” olarak anons edilenlerden Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın kurduğu Kök Grubu'nun sahnede yer almaması farklı söylentilere neden olmuştu.





Bundan 3-4 ay önce Kıraç'ın, Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek istediğini söylediği basına yansımıştı.





Yılmaz, "TOGG'da elektrikli minibüs, otobüs gibi ticari araçlar üreten tek otomobil sanayicisi Kıraç, törene gölge düşürmemek için 'ayrılma kararını' ilan etmeyi ötelemiş" diyor.





Habertürk yazarı Fatih Altaylı da eylül ayında Kıraç’ın projeden çekileceğini şu ifadelerle yazmıştı:





"Türkiye’de pek çok markaya fason üretim yapan, New York’ta taksi ihalesine girip finale kalmayı başaran, bugün Türkiye’de otomobil deyince akla gelen ilk 10 isimden biri olan İnan Kıraç, Yerli Otomobil Girişim Grubu ya da tam adıyla “Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu” TOGG’un ve aynı zamanda da TOBB’un Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir mektup yazarak “Yerli Otomobil Girişim Grubu’ndan çekilmek istediğini” bildirdi. Bu çekilmenin nedeni ne bilmiyorum. Nasıl gerçekleşecek onu da şimdilik bilmiyorum. Ama İnan Kıraç bu işin içinde artık olmayacak. Tabii Hisarcıklıoğlu kalmaya ikna edemezse..."