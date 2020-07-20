Vaka sayısı artarken Trump’tan Fauci yorumu

















Trump, Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri Direktörü Robert Redfield’ın ''Bahar ve kış ayları kamu sağlığında en zor dönemlerden biri olacak'' açıklamasına da karşı çıktı ve “Bilmiyorum, onun bildiğini de sanmıyorum” dedi.





Donald Trump Uusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci için de “biraz telaşlı” nitelemesinde bulundu.





Fauci'nin geçmişte hatalar yaptığını belirten Trump bununla birlikte Fauci'yi sevdiğini belirtti.





Trump bu açıklamasını Fox televizyonuna yaptı.









Fauci ve Redfield Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Ekibi’nin önemli üyeleri.





Fauci bir süre önce Senato komisyonu ifadesinde salgın konusunda gerekli önlemler alınmadığı takdirde günlük vaka sayısı artışının 100 bini bulabileceğini belirtmişti.





Amerikan medyası Beyaz Saray'ın Fauci'nin kamuoyundaki güvenilirliğine zarar vermeye çalıştığını iddia ediyor. Bazı Beyaz Saray çalışanlarının son haftalardaki açıklamaları da bu iddiaları destekler nitelikte ancak Başkan Trump buna karşı çıkıyor.





Anketler virüs konusunda kamuoyunun açık ara Fauci'ye Trump'tan daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor.





ABD’de Bir Günde 75 Bine Yakın Vaka





ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, Corona virüsü vaka sayısının Cumartesi günü 74 bin 710 arttığını açıkladı.





Ülkede vaka sayısı 3 milyon 700 bine yaklaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre de ülke genelinde toplam ölü sayısı 140 bini aştı.





Amerika, vaka ve ölüm sayısında dünyada birinci sırada.









Florida haftanın son gününde 12 bin yeni vaka bildirdi. Bu, 5 gündür vaka sayıslarının her gün 10 binden fazla arttığı anlamına geliyor.





California, Florida, Texas’la diğer güney ve batı eyaletleri nerdeyse her gün rekor vaka artışı bildiriyor.





Vaka sayısındaki hızlı artışa rağmen Trump yönetimi ülke genelinde maskenin zorunlu kullanımına yanaşmıyor ve okulların açılmasını istiyor.





Trump, Fox televizyonuna açıklamasında Florida’daki durumunkontrol altına alınacağını belirtti.





Ülkedeki 50 eyaletten 43’ünde vaka artışının geçen 2 haftada devam ettiğini kaydetti.





Haziran ayının sonundan bu yana ABD’de yeni vaka sayılarında artış var. Vakalarda artışın başlamasından yaklaşık 6 hafta sonra ölü sayılarında da artış görülüyor.





ABD’de her hafta virüs nedeniyle 5.000 kişi hayatını kaybediyor. Komşu Kanada’daysa farklı bir tablo var. Kanada’da salgın başladığından bu yana toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 8.000.





ABD, sadece bir haftada 5.600 kişiyi Corona virüsü nedeniyle kaybederken İsveç’te toplam ölü sayısı salgının başlamasından bu yana 5.600’e yükseldi.





Vakaların arttığı Arizona eyeletinin en büyük kenti Phoenix’te morglar yetersiz kaldığı için kente 14 dondurucu konteynır getirildi.





Yine vaka artışının yüksek olduğu yerlerden Teksas eyaletinin San Antonio kentinde beş soğutucu kamyon bulunuyor.





Başta Teksas ve Florida olmak üzere birçok eyaletteki artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servisleri vakalara yetişmekte zorlanıyor. Bazı yataklar hastane koridorlarına yerleştirilirken, hemşireler çift mesai ile hastalara yetişmeye çalışıyor.





Günlük yeni vaka sayısının dört gündür 10 binin üzerinde açıklandığı Teksas’ta da hastalar, hastane yatırılmadan önce saatlerce bekletiliyor. Durumu en hafif olan hastalar, koridorlarda yataklara yerleştirilirken ağır hastalar için oda bulunmaya çalışılıyor.





5 gündür 10 binden fazla vaka artışı bildiren Florida’daki hastanelerde ise ilaç sıkıntısı yaşıyor. Ağır hastaların tedavisinde umut vaat eden Remdesivir adlı ilacın tedariki için Beyaz Saray yetkilileri ile geçen hafta görüşen Florida Hastaneler Birliği, gönderilen 17 bin ampul ilacın yeterli olmadığını bildirdi. Eyalet genelinde 200 hastaneyi temsil eden birlik, daha fazla ilaç gerektiğini açıkladı.