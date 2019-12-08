Van'da HDP'nin kazandığı bütün belediyelere kayyım: Seçimlerin bir anlamı kalmadı

Van’da eş başkanları hala gözaltında olan HDP’li Muradiye, Başkale ve Özalp belediyelerine kayyım atanması ile partinin yerel seçimde kazandığı 10 belediyeden eş başkan adayları KHK'li oldukları gerekçesiyle mazbataları verilmeyen üçü dışındaki diğer 7 belediyeye kayyum atanmış oldu. HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç, seçilmiş belediyelere kayyım atanmasına tepki göstererek "Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır" yorumunda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Batman’ın Beşiri ilçesinin İkiköprü Belde Belediyesi ile Van’ın Özalp, Muradiye ve Başkale belediyelerine dün İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atandı. Bu atamalarda partinin yerel seçimlerde kazandığı 65 belediyeden 28'ine kayyım atanmış oldu.

HDP’nin Van'da kazandığı 10 belediyeden Çaldıran, Edremit ve Tuşba belediyeleri eşbaşkanlarına Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç oldukları için mazbataları verilmezken, 31 Mart sonrası farklı tarihlerde kayyım atanan Van Büyükşehir, Erciş, Saray ve İpekyolu belediyelerine Muradiye, Başkale ve Özalp belediyeleri eklendi. Yapılan bu son kayyım atamaları ile birlikte kentte HDP'li belediye kalmadı.

Kayyım atanan Muradiye, Başkale ve Özalp belediye eş bakanları ise, Cuma gününden bu yana İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutuluyor.

HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, partili belediye eş başkanlarının gözaltına alınıp, yerlerine kayyım atanmasına dair MA’ya konuştu.

SARISAÇ: 'ÇÖKTÜRME PLANI’NIN PARÇASI

Partili belediyelerine yönelik kayyım atamalarının 2014’de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı kararlarıyla beraber devreye konulan “çöktürme planı”nın parçası olduğunu söyleyen HDP’li Murat Sarısaç, bu plan her ne kadar HDP’ye dönük gösterilse de aslında topyekûn Kürtlere dönük bir olduğunu ifade etti.

'TAMAMLANMAYAN SOYKIRIM DEVAM ETTİRİLMEK İSTENİYOR'

1915’te Ermenilere ve 2. Dünya Savaşı’nda Yahudilere yapılan soykırımın bugün Kürtlere yapılmak istendiğini belirten Sarısaç, "Türkiye bunu adım adım yürütmek istiyor. Mevcut AKP-MHP hükümeti, daha öncekiler gibi Şeyh Said isyanında, 1938’de Dersim katliamında, Zilan’da ve birçok Kürt katliamında tamamlanmayan soykırımı sürdürmek istiyor. Açıkçası kendini var kılabilmenin tek sebebi olarak bunu görüyor" dedi.

‘SEÇİMLERİN BİR ANLAMI KALMADI’

Sarısaç, AKP'nin sürekli Kürtleri düşmanlaştıran, tehlike olarak göstermeye çalışan ve bunun üzerinden de kendine güç devşirmeye çalışan bir siyaset izlediğini de ifade etti.

"Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır” diyen Sarısaç, şunları dile getirdi: “Bugün kayyum politikası aslında bir projedir. Kayyum politikası basit faturalarla ya da başka şeylerle açıklanabilecek bir durum değil. Devletin bütün imkanlarını kullanarak bile meşru yollarla, seçimlerle kazanamayacağını anlayan AKP-MHP, belediyeleri artık tamamen Saraya bağlı resmi bir kurum, bir devlet dairesi gibi kendisinin atadığı, kendisinin istediği tarzda yönetebildiği bir model oluşturmak istiyor.”

'MESAJ HDP'YE DEĞİL CHP'YE VERİLİYOR'

HDP’li Sarısaç, partilerine dönük bu baskılara karşı sessiz kalmaları nedeniyle ana muhalefeti de eleştirdi.

Ana muhalefet partisi ve diğer muhalefetin, iktidarın başvurduğu baskı ve şiddet politikalarının sadece Kürtlerle sınırlı kalacağı algısı içerisinde olduğunu kaydeden Sarısaç, muhalefetin yanılgı içerisinde olduğunu vurguladı. Sarısaç, bu konuda "Cumhuriyetin 96’ncı yıl dönümünde eğer yüzde 77 oyla kazanılmış bir belediyeye kayyum atarsanız siz burada mesajı HDP’ye vermiyorsunuz aslında, CHP'ye vermiş oluyorsunuz. CHP, Atatürkçü bir partidir. Cumhuriyetçiliği ve laikliği sahiplenen, sözüm ona öyle bir parti konumundadır. Dolayısıyla Cizre Belediyesi’ne atanan kayyuma en çok onların karşı çıkması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

‘AKP'Yİ KÜRTLER BİTİRECEK’

Kürtler olarak yaşanan duruma yabancı olmadıklarının altını çizen Sarısaç, son olarak şunları kaydetti: “Biz bu durumu 1925’lerden, 1938’lerden biliyoruz. Roboski katliamlarından biliyoruz. Til Rifat’ta 8’i çocuk 10 kişinin katledilmesinden biliyoruz. Hiçbir şekilde de yılmadık, her seferinde bunun mücadelesini verdik ve veriyoruz. AKP hükümeti sadece ömrünü uzatıyor, kendini kalıcı kılmıyor. Bir şekilde Kürtlere karşı, Kürtlere ve Kürt dostlarına karşı kaybedecek. İstedikleri gibi kayyum atasınlar, milletvekilleri dokunulmazlığını da kaldırabilirler bu yaklaşımlar Zilan katliamından çok daha kötü değil. Kürtler için Şeyh Said katliamlarından daha kötü değil. Kürtler artık bütün dünyada tanınıyor. Kürtler artık ulusal birlikleri için mücadele ediyor. Ulusal birlik eninde sonunda gerçekleşecek ve AKP'yi Kürtler bitirecek."