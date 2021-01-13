Yabancı oyuncu sayısı düşecek dediler 16'ya çıkardılar

Uzun süredir tartışmalara neden olan yabancı sayısı konusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir’den flaş bir karar çıktı.





Daha önce kademeli olarak Süper Lig’de yabancı sayısının düşürüleceğini söyleyen Özdemir, sıkışık takvim nedeniyle 14 olan yabancı sınırının 16’ya çıkartılacağını söyledi.





Özdemir, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde 14 yabancı sayısını ikinci yarıda 16’ya çıkarma kararı aldık. Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararları aldık” ifadelerini kullandı.





TFF ne planlıyordu?

TFF'nin daha önce açıkladığı yabancı sınırı planlamasına göre; önümüzdeki sezon yabancı sayısının 14'ten 12'ye düşürülmesi ve sahada en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurulacaktı.





2021-22 sezonu için ise, toplam yabancı oyuncu sayısının 10'a indirilerek sahada da en fazla 7 yabancı oyuncu bulundurulmasını teklif eden TFF, son olarak 2022-23 sezonunda da bu sayının 8'e inmesi gerektiğini ve sahada da 6 yabancı oyuncu bulunması önermişti.





Temmuz 2020’de konuyla ilgili konuşan Özdemir, “Seneye sezon başlamadan, kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu sayısında ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar” şeklinde konuşmuştu.





Kulüplerin bu karara itiraz etmesi sonrasında ise “Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız” demişti.





20 yılda 14 defa değişti

Ülke futbolunda çokça tartışmaya konu olan yabancı kuralı son 20 yılda 14 defa değişti. İlk olarak 2000'lerin başında Türkiye “artı (+)” kavramıyla tanıştı, “5+1” olarak belirlenen yabancı oyuncu kuralında, 5 oyuncu sahadayken 1 oyuncu tribünde oturuyordu. 2001 yılında 2 futbolcuyu tribüne gönderen “5+1+2” kuralı geldi, bu kural da sadece bir sezon geçerli oldu ve sonrasında 6 yabancı futbolcunun da sahada olmasına karar verildi.





Kural bir sezonda üç defa değişti

Yabancı sınırlaması açısından en kararsız dönem 2007-2008 sezonu oldu. Takımlar sezona “6+1” kuralıyla başladı ama devre arasında bu sayı “6+2” olarak değiştirildi, sezon bittiğindeyse kural “6+2+2” olarak belirlendi. TFF, yeni sezon başlamadan yaptığı değişiklikle ise 2 yabancı futbolcunun tribünde oturması kararından vazgeçip “6+2” sistemine döndü. “6+2+2” kuralı ise 2010-2011 sezonu başladığında geri geldi. Ancak kulüpler 10 yabancı futbolcu transfer etse de son eklenen artı 2'de yer alan yabancı futbolcular maç kadrosuna giremiyordu. Bu kural diğer sezon tekrar revize edilerek, yabancı transferinin sınırı kaldırıldı ama maç kadrolarında “6+2” kuralı devam etti.





Mevcut kural nasıldı?

Son olarak, 2015 yılında değiştirilip günümüze kadar devam eden kuralla, 28 kişilik takım kadrosunda en az 14 yerli futbolcu bulunması zorunluluğu getirildi. Takımların 18 kişilik maç kadrosunda en az 7 yerli futbolcu bulundurması ve 11 kişilik maç kadrosunda 11 yabancı futbolcunun yer alabilmesinin önü açıldı. Hala devam etmekte olan kuralın bugünlerde TFF tarafından değiştirilmesi gündemde.