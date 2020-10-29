Samanyolu Haber /Gündem / Yapay zekânın da kafası karıştı: Top yerine hakemin kafasını çekti /29 Ekim 2020 14:34

Yapay zekânın da kafası karıştı: Top yerine hakemin kafasını çekti

Tasarruf amacıyla maç yayınlarını yapay zekâ kamera sistemine emanet eden İskoç ekibi Inverness Caledonian Thistle, hesapta olmayan bir sorunla karşılaştı. Kamera sistemi futbol topuyla yan hakemin kafasını karıştırınca, bu sezon takıma ilk puanı getiren gol yayınlanamadı.

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İskoçya’daki Inverness Caledonian Thistle kulübünün maç yayınları için kullandığı yapay zekâ kamerası, karşılaşma sırasında top yerine yan hakemin kafasına odaklanınca yayında aksaklıklar yaşandı.

Inverness Caledonian Thistle geçen hafta sonu Caledonian Stadı’nda Ayr United’ı ağırladı. Thistle Kulübü, mücadeleyi yayınlamak için kameraman kullanmıyor. Bunun yerine, maçı takip etmesi için otomatik bir kamera sistemi tercih ediliyor.

Ligdeki ilk maçını kaybeden Inverness Caledonian Thistle, Ayr United mücadelesinin 86'ncı dakikasında Nikola Todorov’un golüyle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puanını aldı.

Ancak maçı seyredenler takıma ilk puanı kazandıran gol yerine, yan hakemin kafasını seyretmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü yapay zekâ sistemiyle hareket eden kamera, futbol topuyla hakemin kafasını karıştırdı.

Kameraman ekibi ve profesyonel kayıt cihazlarının çok pahalı olmasından dolayı, birçok küçük kulüp yapay zeka destekli kameraları kullanıyor.



TARAFTAR DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Caley Thistle’ın ses ve görüntü ekipmanlarını iyileştirmesi için harekete geçen taraftarlar, isimlerini stat tüneline yazdırma fırsatına sahip. 

Yaklaşık 65 dolar karşılığında, oyuncuların sahaya çıkmadan önce gördükleri son şey olan Caledonian Stadı’ndaki tünele isimlerini yazdırabilirler.

Kulüp Sözcüsü, “Taraftarlar ve yönetimdeki tartışmaların ardından, destekçilerimizin bize ek mali destek sağlaması için yeni yollar arıyoruz. Bu sebeple yıllarca hatırlanacak yeni tünel Wall of Fame’i tasarladık” dedi.

Caley Thistle veya Caley Jags olarak bilinen Inverness Caledonian Thistle kulübü, İskoç Profesyonel Ligi’nin ikinci kademesi olan İskoçya Championship’te mücadele ediyor. 

Takım son olarak 2015’te İskoç Kupası’nı kazandı.
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