Yargıtay, 10 Ekim davasında kamu görevlilerinin ihmalini görmedi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, IŞİD’in gerçekleştirdiği 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı davasında, dokuz sanığa verilen 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını onadı. Yargıtay, 19 sanıklı davada, dokuz sanığa 391 kez öldürmeye teşebbüs suçundan verilen hapis cezalarının bir bölümünü ise eksik inceleme gerekçesiyle bozdu. IŞİD üyesi olmak suçundan farklı bir davada yargılanan Erman Ekici’nin katliamı gerçekleştiren iki canlı bombaya onay veren isim olduğunu ve yargılanması gerektiğini karara bağlayan Yargıtay, bombalı eylemden sonra yaralılarla karşılaşma, hastanede gördüğü manzaradan etkilenme gibi gerekçelerle psikolojik sıkıntılar yaşayan kişilerin şikayetlerini ise yerinde görmedi. Bu kişiler nedeniyle sanıklara ceza verilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay, mağdur avukatlarının kamu görevlilerinin görevlerini ihmal ederek katliama neden oldukları yönündeki temyiz gerekçesini ise kararında ele almadı.





T24'ten Gökçer Tahincioğlu'un haberine göre, Ankara’da 10 Ekim 2015’de, Barış Mitingi için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa IŞİD’in iki canlı bombayla düzenlediği saldırıya ilişkin davanın temyiz incelemesi tamamlandı. 10 Ekim Katliamı davasında, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ağustos 2018’de kararını açıklamıştı. Mahkeme, dokuz sanığa “Anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez, “kasten öldürme” suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Müebbet hapis cezası verilen sanıklar Abdulmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakup Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç ve Hacı Ali Durmaz ayrıca patlamada yaralanan 391 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.





Yargıtay, davaya katılma talebinde bulunan ve katliamda, üyeleri ölen ve yaralanan, siyasi parti, dernek ve sendikaların davaya katılma taleplerini, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle yerinde bulmadı.





Yargıtay, dokuz sanığa kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan verilen mahkûmiyet kararlarını da yerinde buldu ancak cezada yarı oranında arttırım yapıldıktan sonra yasa uyarınca indirim yapılması gerekliliğinin gözetilmediğini belirtti. Bu nedenle bu cezaların düzeltilmesine hükmedildi.





Yargıtay, buna karşılık, saldırı sırasında alanda bulunmayan, otobüs beklerken, simit alırken ya da hastanede yaralılarla karşılaştığında, patlamanın yaşandığı bölgeyi gördüğünde psikolojik sıkıntı yaşayan kişiler nedeniyle sanıklara ceza verilmesini yerinde bulmadı. Bu kişilerin saldırıdan doğrudan zarar görmediğini, psikolojik nedenlerle görülen zarar nedeniyle sanıklara ceza verilemeyeceğini belirtti.





Kararda, IŞİD’li Yunus Durmaz’dan ele geçirilen dijital materyallere göre, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombaları onaylayan ismin farklı bir davada yargılanan Erman Ekici olduğu, Ekici’nin de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve diğer suçlardan yargılanmasının gerektiği vurgulandı.





Yargıtay, mağdur avukatlarının temyiz dilekçelerinde yer alan talepleri ise kararında dikkate almadı. Başta kamu görevlilerinin olayda sorumluluğu bulunduğu ancak bu konuda araştırma, inceleme yapılmadığı olmak üzere temyiz talepleri kararda değerlendirilmedi.