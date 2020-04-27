Yaz aylarında tatile gitmek riskli: Turizm bölgelerinde hastane kapasiteleri nedir?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasında kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını duyurdu.



Yaz ayları yaklaşırken Koronavirüs salgınını önlemek için alınan önlemlerin yumuşatılıp yumuşatılmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellere ve yazlık evlere gidiş için bu şehirlerde giriş çıkışlara izin verilip verilmeyeceği henüz belli değil.

SEYAHAT İZNİNE BELEDİYE BAŞKANLARI KARŞI

Ancak toplanıp "Gelmeyin" çağrısı yapan tatil yörelerinin belediye başkanlarına göre yazın tatil yörelerine gitmek, sadece seyahate izin verilmesine bağlı olmamalı.

Salgının yayılması kontrol altına alınsa da vak'a sayısı sıfırlanmadan ya da kanıtlanmış bir tedavi bulunmadan bu tatil beldelerine gitmek, hastanelerin kapasitesi açısından sıkıntılar doğurabilir.

Özellikle sosyal mesafe ya da tecrit dönemini yazlık evinde geçirmek isteyen, belli bir yaşın üzerinde olduğu için risk grubuna giren yerli turistlerin Koronavirüs'e buralarda yakalanması halinde, yoğun bakım üniteleri yetersiz kalabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde yoğun bakımlarda yatak doluluk oranının yüzde 60'ı geçmediğini belirtiyor.





Bu oran başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde daha yüksek. Ancak yaz aylarıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yazlık evlerine gitmeyi planlayan kişilerin, daha küçük şehir ve ilçelerde kapasiteyi zorlamasından endişe ediliyor.





Bazı tatil bölgelerindeki yoğun bakım yatak sayılarını, yoğun bakıma çevrilebilecek ameliyathane sayısını ve bu bölgelerin nüfuslarında kış ve yaz aylarında yaşanan değişimi, açık kaynakları kullanarak derledik:





ÇANAKKALE





Ege'nin kuzeyinde kısa süreli deniz tatili yapmak için İstanbulluların çoğunlukla tercih ettiği Çanakkale'de, çoğu Ayvacık, Küçükkuyu gibi kıyı bölgelerinde olmak üzere turistik tesislerde 400 binin üzerinde yatak var. Yüzlerce de yazlık bulunuyor.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'da nüfusu 542 bin 157 olan Çanakkale'de, sadece otellerde kalmaya gelen turistlerin sayısı yıl boyunca toplam 300 bini geçiyor. Bu sayının yarısından fazlası, yaz aylarında deniz tatili yapmaya gidenler.





Ancak buradaki tek kapsamlı hastane olan Ayvacık Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesi 30'la sınırlı. Bu yatakların gerektiği zaman yoğun bakıma çevrileceği belirtiliyor.





Bölgede yaz aylarında zaman zaman ihtiyaç duyulan yoğun bakım servisleri yeterli olmadığı için, kalp krizi gibi ani müdahale gerektiren rahatsızlıklar geçiren hastalar, Çanakkale merkeze ya da çevre illere naklediliyor.





BALIKESİR





Yazlık evlerin çoğunlukta olduğu Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinin 2019 sayımına göre toplam nüfusu, 301 bin 222.





Denize kıyısı olan bu dört ilçedeki otellerde toplam yatak sayısı 30 bin civarında. Yaz aylarında bu otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşıyor.





Yazlık evlerde kalmak üzere diğer şehirlerden gelenlerle birlikte Balıkesir'in bu dört ilçesinin nüfusuna, yaz aylarında yaklaşık 2 milyon kişi daha ekleniyor.





Böylece 1 milyon 228 bin 620 olan Balıkesir nüfusu, neredeyse iki katına çıkıyor.



