Yeni anket sonuçları geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 15 Temmuz'un ardından yeniden en güvenilir kurumlar listesinde birinci sıraya yükseldi. Yüzde 60,1 ile listenin tepesinde olan TSK’yı, son iki yıldır araştırmada en güvenilir çıkan jandarma yüzde 59,8 ile takip ederken üçüncü sırada yüzde 56,8 ile polis, dördüncü sırada ise yüzde 49,8 ile Cumhurbaşkanlığı yer aldı. En az güvenilen kurumlar ise yüzde 43,3 ile Diyanet İşleri Bakanlığı, yüzde 43,2 ile yargı, yüzde 41,9 ile medya oldu.







ERDOĞAN'A DESTEK AZALIYOR, PARLEMENTER SİSTEM TALEBİ YÜKSELİYOR





Araştırmada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı bulanların oranı, yüzde 39,3 çıkarken, başarısız bulanlar yüzde 29,4’te belirlendi. Ülkenin yönetim tarzı tercihinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzde 44,3 ile ilk sırada yer aldı. Geçen seneye göre 1,6 puan kaybeden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, geçen seneden 2,6 puan fazla destek bularak yüzde 42’ye ulaşan parlamenter demokrasi takip etti. Başkanlık sistemi destekçileri ise yüzde 11,4.













ERDOĞAN'A DESTEK AZALIYOR





2017’de araştırmaya katılanların yüzde 49,7’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verirken, 2018’de bu destek yüzde 33,6’ya geriledi. 2019’da ise bu destek yüzde 30,9’a düştü. Erdoğan’ı desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 41,3.











