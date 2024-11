'Yenidoğan Çetesi'nin 2 numaralı ismi itiraf etti!

17.58 İLKER GÖNEN'İN SAVUNMASI





En az 12 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasının ilk duruşmasının beşinci gün başladı. Şimdiye kadar 18 kişi savunma yaparken 29 kişinin daha savunması alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu da bugün duruşmaya katılıyor.Gazeteci Emrullah Erdinç, duruşma salonundan canlı aktarıyor.Dr. İlker Gönen savunmasına devam ediyor.Sanık: Bebek Karakoç mesela… Beslememekten sorumlu tutuluyorum. Bebek bana geliyor, bağırsağında yırtık var. Bebek 18 saattir sevk bekliyor ve bana ulaşıyor. Ameliyat ediliyor, ancak 64 günün sonunda vefat ediyor. Hemşire, “Ağzından mama geldi,” diyor. Uzman görüşü, “Bebek beslenemediği için öldü,” şeklinde. Hadi beni suçladınız, peki o hastanede bebek 64 gün hayatta kalmışken, o hastanenin danışman hekimini neden suçlamıyorsunuz?Uzman hekimler gelir, durumu değerlendirir ama diğer hekimleri neden sorgulamıyorlar? Bebek Karakoç öldükten sonra polis geliyor, cenaze Adli Tıp Morgu’na götürülüyor ve otopsi yapılıyor. 9 uzman hekim oy birliğiyle, “Bebek beslenemediği için değil, bağırsaklarının yırtılması ve akciğer sorunları nedeniyle öldü” diyor. Ama savcı, bu rapor yerine başka bir uzman görüşüne bakarak, “Bebeğe mama verilmemiş” diye karar veriyor.İkinci olarak, Bebek Muhammet’te ötanazi yapmakla suçlanıyorum. İddia şu: “Kalp masajı yapmayın dedim.” İlker Bey’in, “Kalp masajı yapma,” dediği söyleniyor. Ancak epikriz raporunda, 1 saat boyunca kalp masajı yapıldığı yazıyor. Bebek, Avcılar Hospital’da doğuyor ve oksijensiz doğduğu belirtiliyor. Görüntülü konuşmalarla bana ulaşıyorlar. Fakat bu konuşma, benim “Kalp masajı yapmayın,” dediğimi iddia ediyor. Ama dediğim gibi, raporlara göre 1 saat boyunca kalp masajı yapılmış.Üçüncü olarak, Bebek Kadan… Herkesin hatası olabilir. Benim de hatam olabilir. Ancak bebek katili olamam. Bebek doğuyor, Dr. Dursun ve hemşire Cansu bana bir film atıyorlar. Filmlerde bir şey belli olmuyor. Daha sonra Fırat Sarı beni arıyor ve akciğer patlamasını görmediğimi iddia ediyor. Ancak hastanın filmlerinde akciğer patlaması olmadığı açıkça görülüyor. Buna rağmen katillikle suçlanıyorum.Mahkeme, 20 dakikalık aradan sonra tekrar başladı. Sanık sandalyesine Dr. İlker Gönen geçti.Mahkeme Başkanı: Hakkınızda dolandırıcılık, sahtecilik ve örgüt kurma suçlaması var. Savunma yapacak mısınız?Sanık: Savunma yapacağım. Fırat Sarı ile bir hocamın aracılığıyla tanıştım. 2022 Temmuz ayında Durak Sarı beni aradı. “Ben firma kurdum, danışan doktora ihtiyacım var,” dedi. Yenidoğan ünitesinde uzman doktora ihtiyacı olduğunu anlattı. Ben de araştırdım. Neredeyse bütün doktorlar özel hastanelerde bu şekilde çalışıyor. Dış firmalar bu tür hizmetleri alıyor. Bunun üzerine, Yenidoğan ünitesinde Fırat Sarı ile çalışmaya başladım. Mert ile de Fırat Sarı vasıtasıyla tanıştım.En çok küvöz Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde var ama o bile yetmez; İstanbul’daki devlet hastanelerinin hepsi doludur. Bu yüzden özel hastanelere sevk yapılır. Kanuni’de yıllarca çalışırken, sevk beklerken hayatını kaybeden bebekler olduğunu biliyorum. Sevk işlemi kolay bir süreç değil.Mert ile yaptığım konuşmalar, genellikle tıp merkezlerinden alınan bebeklere ilişkindir. Asla 112’den hasta almadık. İddianamede yer alan bilgiler, eğer otopsiye dayanıyorsa doğrudur; yoruma dayalıysa doğru değildir. Utançla söylüyorum, 5 bebeğin ölümünden sorumluyum.5 bebeğin ölümünden sorumlu Dursun Eryılmaz, savunmasına başladı ve bebeklerle ilgili şunları söyledi:•Birinci Bebek : “29.11.2023 tarihinde eks (hayatını kaybetti). Gerekli müdahaleyi yaptım.”•Karakoç Bebek: “Yalova’da doğmuş, bağırsaklarında çürüme olmuş, yenidoğan ünitesine sevk edilmiş. Çocuk cerrahisi ameliyata karar verdi. Beslenmeye başlatıldı ama kilo kaybetti çünkü bağırsakları erimişti, bu doğuştan gelen bir durumdu. Bu bebeğin başında da ben vardım, gerekli müdahalelerde bulundum. Ancak aile, polisin gelmesinden tedirgin oldu. Basında bizi linç ettiler ama otopsi sonucu ölüm nedeninin farklı olduğu ortaya çıktı.”•Karaduman Bebek: “27.11.2023’te kan şekeri düşüklüğü nedeniyle sevk edildi, tedavisine başlandı. Akraba evliliği tespit edildi. 28.11.2023’te eks oldu. 45 dakika boyunca canlandırma işlemi yapıldı ancak bana haber verilmedi. Olay yerine gittiğimde İlker Bey hastanedeydi ve durumu anlattı. Uzman raporunda, ölüm sonrası alındığı söylenen tahlillerin önceden alınmış olduğu belirtilmiş.”•Kadan Bebek: Dursun Eryılmaz bu bebekten bahsederken avukatı araya girdi ve “Bu bebekle ilgili iddianamede sorumlu değiliz,” dedi. Dursun Eryılmaz savunmasına şöyle devam etti:•Süleymanoğlu Bebek: “Hatırlamıyorum, dosya elime gelirse daha net bilgi verebilirim. Bebek solunum sıkıntısı ile gelmiştir. Kalp hastası olduğu ortaya çıkmış. Baştan bilinseydi kimse almazdı. 112’ye bildirildi.”Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı’yı tanıyor musun?Dursun Eryılmaz: Tanıyorum.Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı’nın yanında mı çalışıyordun?Dursun Eryılmaz: Hayır, ben hastanede çalışıyordum.Mahkeme Başkanı: Kollukta “yanında çalışıyordum” demişsin.Dursun Eryılmaz: Yanlış yazılmış.Mahkeme Başkanı: Siz nerede çalışıyordunuz?Dursun Eryılmaz: Bağcılar Medilife Hastanesi’nde.Mahkeme Başkanı: Karaduman Bebeğe İlker Gönen’in talimatıyla müdahale edildiği tapelerde mevcut. Ancak epikrizde sizin imzanız var.Dursun Eryılmaz: İlker Gönen danışman hekimimiz. Bizim üzerimizde. Ona danıştık. Ancak epikrizi ben yazdım, aynı gün.Dosyada ihmali nedeniyle 10 bebekten 5’inin ölümüyle sorumlu tutulan Dr. Dursun Eryılmaz’ın savunmasına geçilecekti. Fakat sanık avukatı, sağlık çalışanlarına soruşturma açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirterek, Dursun Eryılmaz’ın bu aşamada tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendirmek üzere salondan ayrıldı. Ardından Mahkeme Başkanı kararını açıkladı ve savunmaya geçilmesine hükmetti.İlk günden beri duruşmayı salonda takip eden Kaya Bebek’in babası Mehmet Kaya’nın avukatı; 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in, Fehmi Alperen ile Kaya Bebek hakkındaki konuşmalarını salonda okumaya başladı. Ardından da sorusunu sordu.Kaya Bebek’in Avukatı: “Sanki bebek ölümleri çok rutin bir şeymiş gibi konuşuyorsunuz. Ne diyeceksiniz?”(Sanık Fehmi Alperen’in avukatı bu soruya itiraz etti.) (Güney Hastanesi’nin avukatı da soruya itiraz ederek, soruların yönlendirici olduğunu belirtti.)Mahkeme Başkanı: Bu sorunun sorulmasına karar verildi. Cevap ver.Gıyasettin Mert Özdemir: Böyle bir durum söz konusu değildir.Sanık ifadeleri devam ederken duruşmaya 40 dakikalık bir ara verildi.Sanık Gıyasettin Mert Özdemir, sistemde başka hastaneler de olduğunu ve yetişkin yoğun bakımında hastaneler para kazansın diye hasta götürdüğünü itiraf etti.Sanık avukatı, Gıyasettin Mert Özdemir’e soru soruyor.Avukat: Sektör içerisinde başka işletmeci tanır mısınız?Gıyasettin Mert Özdemir: Her hastanenin tüm birimlerinde işletme olduğunu biliyorum.Duruşma savcısı Kadir Kocakaya, ambulans şoförü sanık Gıyasettin Mert Özdemir’e, savcı Yavuz Engin’in adını verdiği için tepki göstererek "Soruşturma savcısının adını vererek ithamda bulunuyorsun. İddianame hazırlanmış. Konuyu buralara çekme. Varsa bir ithamın, avukatın var, gidip şikayetçi olursun" dedi.Sanık Gıyasettin Mert Özdemir, hastanelerdeki rant sistemini anlatıyor.Mahkeme Başkanı: “Artık 112 bildirim yapmıyorum,” demişsin.Sanık: Evet, sıkıntı çıkmasın diye. Bildirilirse sevk yapılamaz, zaman yönetimi açısından böyle yaptım.Mahkeme Başkanı: Bu konuşmada sitem ediyorsun, panikliyorsun.Sanık: Hayır, 112’ye bebeklere yer bulamıyorum demedim ve paniklemiyorum.Mahkeme Başkanı: Serdarova bebekle ilgili “doktor para alacak” denmiş.Sanık: Ölen Serdarova bebekle ilgili transfer sürecinden çıktım. Doktora ödeme yapılacaktı.Mahkeme Başkanı: “Senin Fırat Hoca’yla çalıştığını biliyorum, sana 10 bin lira vereceğim, destekle bizi,” denilmiş.Sanık: Bu hastaneden ödeme aldım. Fırat Sarı ile işletme yaptığım dönemde başka hastanelerle de anlaşmalarım oldu. Parça parça 45-60 bin lira civarında ödemeler aldım; hasta sevki yaptım.Mahkeme Başkanı: “Beni mahvetti, ödemeler düştü,” diyor Fırat.Sanık: Bu, hasta sayılarının azlığıyla ilgili bir konuşmaydı.Sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in savunması devam ediyor.Mahkeme Başkanı: “Parasını alamadığımız hastayı neden tutuyoruz?” demişsin.Sanık: Yine gereksiz bir konuşmaydı.Mahkeme Başkanı: “Ex geldi, karşı tarafa bir şey yapma,” dedin.Sanık: Konuyu anlatmak için söylediğim bir şeydi. Hastalar yanlış anlıyor, hasta yakınları da sıkıntı çıkarıyor. Böyle bir durum bir daha yaşanmasın diye mecazi bir örnek verdim. Ayrıca, “Siz yanlış bilgilendirirseniz öteki hastaneyi suçlamayın,” anlamında bir uyarı yapmıştım.Mahkeme Başkanı: “Ölmüş, bana para vermeyecekler,” deyip sana 1.000 lira gönderecekler, demişsin.Sanık: Bu konuşma, bir erişkin yoğun bakım hastası ve bir bebek sevki sonrası bana para gönderilmesiyle ilgiliydi. Dediğim gibi, yalnızca Fırat Sarı ile bir anlaşmam yoktu.Sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in savunması devam ediyor.Mahkeme Başkanı: 112’yi bildirmeden yapalım, hakkımızdan oluruz diyorsun.Sanık: Hastanın bulunduğu hastaneler sorumlu. “Hakkımızdan oluruz” derken, zaman kaybından bahsediyorum.Mahkeme Başkanı: Demek ki sana, 112’yi bildirme diyorlar.Sanık: Evet, böyle durumlar oluyor.Mahkeme Başkanı: Hastanelerin yanlışlıkları ve doluluklarıyla neden ilgileniyorsun?Sanık: Taburcu oldukça hasta istiyorlardı.Mahkeme Başkanı: Taburcu olmaları seni neden ilgilendiriyor?Sanık: Gereksiz bir konuşma.Mahkeme Başkanı: Fazla yatırdılar diye “bebekleri keserim” diyorsun.Sanık: Hastaları fazla yatırmasınlar diye bir görüşmem olmadı.Mahkeme Başkanı: Epikrizler sıkıntılı diyorsun ve doktor yönlendirmeye çalışıyorsun.Sanık: Doktor arıyorlardı, ben de doktor yönlendirdim.Mahkeme Başkanı: “3 günde 6 taburcu verilmiş, ben orayı 30’un üzerinde tutmayı planlıyorum” diyorsun.Sanık: Bu, hasta sevkleriyle ilgili bir konuşmaydı.Mahkeme Başkanı: Sana ne, neden ilgileniyorsun?Sanık: İşgüzarca yaptığım bir konuşmaydı.Mahkeme Başkanı: “Doktorlar sevklere karar veriyor” diyorsun ama onların değil, senin kararın var.Sanık: Doktora ulaşılamadığı için hemşirelerle konuşuyoruz. Ancak doktorun haberi olmadan sevk yapılamaz.Mahkeme Başkanı: Kaşeyi kullanırlarsa ne olur?Sanık: Hasta geldiğinde doktor, “Bu hasta nereden geldi?” der. Bu yüzden bilgileri var.Mahkeme Başkanı: Taburcuları neden durdurmaya çalışıyorsun. Senin görevin mi?Sanık: Taburcu konuşmalarım işgüzarca yaptığım konuşmalardır.Gıyasettin Mert Özdemir sanık kürsüsünde ifade vermeye devam etti:Sanık: Örgütün yöneticisi olarak burada bulunuyorum. Ancak sadece Fırat Sarı’nın anlaştığı hastanelere sevk yapmıyorum. Dosya yalnızca yenidoğan hastalarla sınırlandırılmış; oysa ben erişkin hasta ve kardiyoloji hastası da yönlendirdim. Her hastaneye hasta gönderdim. Bu suçlama komik bir duruma düşmüştür.Eşim, Fırat Sarı’nın şirketi olan Medisense’de çalışıyor. Ancak eşim, oranın güzellik merkezi kısmında görev yapıyor. (Güzellik merkezi, Fırat Sarı’nın boşandığı eşi tarafından işletiliyor.) Eşimin orada çalışmasını bizzat Fırat Sarı’dan ben istedim. Doktor Ahmet adına yaptığım konuşmaya gelirsek: Kolluk kuvvetlerine bilgi vermeme rağmen Doktor Ahmet’in kim olduğu sorulmadı. Doktor Ahmet adına hasta kabul ettiğim doğru, ancak bu işlemi doktor adına yaptım. Teknik bilgim nedeniyle hasta kabulü gerçekleştirdim. 112 nakil sürecini tamamlamak zaman alan bir iştir. Doktorlar, bu süreçte zaman kaybetmek istemiyor ve haklılar.Bu süreçte ben o doktorlardan maddi bir menfaat sağlamadım. Ancak adım yalnızca Kaya bebeğin ölümü ile ilişkilendiriliyor. Diğer ölümlerde adım geçmediği halde, Savcı Yavuz adımı 10 bebeğin ölümüne dahil ederek korkunç bir tablo yaratmıştır. Kaya bebeğin sevki söz konusu değildir. Gebe sevkleri yalnızca devlet hastanelerine yapılır. Anne, hiçbir kamu hastanesinde yer bulamadı ve 4 saat boyunca nakil edilemedi. Hiçbir hastane bu vakayı kabul etmedi. Bunun üzerine ben devreye girdim ve Fehmi Alperen ile görüşerek bir hastaneye kabul edilmesini sağladım.Mahkeme Başkanı:Sen daha önce hemşire miydin?Sanık: Doğru, erişkin yoğun bakım hemşiresiydim.Mahkeme Başkanı: Hasta yönlendirmekten para aldın mı?Sanık: Fırat Sarı’nın sahibi olduğu Medisense Sağlık Hizmetleri’nden ve bazı özel hastanelerden, hasta yönlendirdiğim için para aldım.Mahkeme Başkanı: Hastane yönetiminden kimle çalıştın?Sanık: Mesela hastane sahiplerinden Ali Aksu ile hasta yönlendirme konusunda anlaşmıştım.Mahkeme Başkanı: Bağcılar Şafak Hastanesi’nde kimle çalıştın?Sanık: Hastane yönetimiyle anlaşma yaptım.Mahkeme Başkanı: Hasta sevkinden ne kadar para alıyorsun?Sanık: Belirli bir fiyat yoktu, duruma göre hastane ödeme yapıyordu.Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile nasıl bir ilişkin var?Sanık: Bağcılar Şafak Hastanesi ve Beylikdüzü Medilife Hastanesi ile anlaşmalı olarak hasta gönderdim.Mahkeme Başkanı: Başka hastaneler yok mu?Sanık: Avcılar Hospital olabilir, tam hatırlamıyorum.Mahkeme Başkanı: Hangi doktorlarla çalışıyordun?Sanık: İlker Gönen ve Fırat Sarı ile konuşarak hasta sevkini yapıyordum.Mahkeme Başkanı: Hastaları nasıl buluyorsun?Sanık: Çevrem geniş olduğu için buluyorum.Çetenin en önemli sanıklarından olan ambulans şoförü Gıyasattin Mert Özdemir ifade verdi.Özdemir: Suçlamaları kabul etmiyorum, ancak hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum. Burada bir gerçeği açıklamak istiyorum: İstanbul’da yalnızca 4 kuvözlü ambulans bulunuyor. Bu ambulansların bir hastaya ulaşması en az 2 saat sürüyor. Bu nedenle, tıp merkezinden yoğun bakıma ihtiyaç duyan bir hastanın sevk edilmesi ortalama 5-6 saat alıyor. Hasta bir an önce hastaneye gitmeli, fakat mevcut kurallar bu süreci hızlandırmaya izin vermiyor. Bu yüzden sevk zinciri bizim gibi kişiler aracılığıyla kırılıyor ve hastane bulunuyor.Biz doktorlarla konuşarak özel hastanelerin ambulanslarını kullanıyoruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden protokol alıyoruz. Böylece 5-6 saat süren sevk süreci, 45 dakikada çözülebiliyor. Bu, hasta bakımından daha uygun bir çözüm mü? Mahkemenin takdirine bırakıyorum.Şunu da belirtmek isterim: Yoğun bakım ünitesi olmayan hastanelerde, 112’ye durumun bildirilmesi 30 dakika sürüyor. Kamu hastanelerinde ise uygun bir hastane bulunması çok daha uzun zaman alıyor. Bu nedenle, hastaneler bizimle iletişime geçiyor. Biz, 45 dakika içinde hastaya uygun bir hastane buluyoruz. İstanbul Avrupa Yakası’nda, bebekleri taşımak için yalnızca 4 adet kuvözlü ambulans var. Buna karşılık, özel hastanelerde yenidoğan ünitelerine sahip her hastanede kuvözlü ambulans bulunuyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Yenidoğan Çetesi duruşmasını izlemek için mahkeme salonuna geldi.22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasının ilk duruşmasının beşinci celsesi başladı.İstanbul'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.Doktor Fırat Sarı'nın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün sevk ve idaresini Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi. Buna göre, fezlekede maktul olarak yer alan bebek A.K'nin ölümüne ilişkin değerlendirmede, solunum sıkıntısı artan bebeğe devre olmadığı için entübasyonun gecikerek yapıldığı belirtildi. Tekrarlayan resusitasyonlar (solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahale) ile hastanın ertesi güne kadar yaşatıldığı belirtilen raporda, o sırada hastanede bulunması gereken Dr. D.E'nin görevinin başında olmadığı ifade edildi.Raporda, ayrıca hasta yönetiminin hemşireye bırakıldığı da kaydedilerek, bebeğin ölümünden Dr. D.E, ile Dr. İ.G. ve hastane yönetiminin sorumlu olduğu belirtildi. Bebek M.N.O'nun ölümüne ilişkin değerlendirmede de 6 aylık bebeğin çocuk yoğun bakımı yerine, doktoru olmayan yenidoğan yoğun bakımına sevk edildiği, burada da doktorun haberi olmadan hemşirenin müdahalede bulunduğu anlatıldı. Bebek H.K. ile ilgili tespitte ise, hastaya kalp masajı yapıldığı esnada Dr. D.E'nin orada olmaması nedeniyle Dr. İ.G. tarafından olayın örtbas edilmesi için ölüm saati değiştirilerek, epikriz yazdırıldığı aktarıldı.Raporda, bebek Ö.H'ye kalp masajını hemşirelerin yaptığı belirtilerek, bu esnada kullanılan en önemli ilacın adrenalin olduğu, ancak Dr. İ.G'nin hemşirelere "adrenalini kapat" talimatını vererek, yanlış yönlendirme yaptığı vurgulandı.Raporda ayrıca, bebek M.S'nin, yenidoğan temel bakımının gereklerinin yerine getirilmemesi, ameliyat edilebileceği bir merkeze sevk edilmemesi ve hastayı hayatta tutan "prostavazin" isimli ilaç tedavisinin kesilmesiyle ihmallere bağlı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi.Fezlekede maktul olarak yer alan diğer bebeklere ilişkin değerlendirmede de ihmallere yer verildi.İddianamede, şüpheliler arasında geçen telefon konuşmalarına da yer verildi. Şüpheli doktor Fırat Sarı ve özel hastanede çalışan acil tıp teknisyeni şüpheli Hakan Doğukan Taşçı arasında hasta sevkleri ve denetim hakkında yapılan görüşmede, Taşçı'nın Sarı'ya "Erişkin yoğun bakıma denetime gelinmesi halinde, ruhsatın ve kuvözlerin değişmesi gerektiğini, panelin fazla olduğunu, monitörün bulunmadığını, yoğun bakım içerisinde bir çok eksiklik ve usulsüz işlemin olduğunu" söylediği iddianamede yer aldı.Reyap Hastanesindeki bebek hastaların takibini yürüten şüpheli hemşire Mehtap Sayar'ın şüpheli Hasan Basri Gök'le yaptığı telefon konuşmasında bebek hastanın tedavisinin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, konuşma içeriğinde şüpheli Gök'ün "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, Sayar'ın ise "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği aktarıldı. İddianamede, tedavi yöntemlerinin usulüne uygun değil örgüt faaliyetine hizmet edecek şekilde yapıldığı değerlendirildi.Şüpheli doktor Şeyhmus Çelik'in hastanede olması gerekirken gitmediği, denetim olması ihtimaline karşı özellikle sabah hastanede bulunması gerektiğinin söylendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir'in şehir hastanesinden kabulünü yaptığı bebeği, maddi menfaat karşılığında anlaşmış olduğu Fırat Sarı'nın hastanelerine yönlendirdiği kaydedildi.İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.