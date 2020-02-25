Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendileri gibi düşünmeyenlerin de hak vereceği bir iktidarı kuracaklarını belirterek, “CHP, 5 yılda Türkiye’nin bütün sorunlarını çözer. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine, il ve ilçe başkanlarına talimatımdır: Kısa bir sürede iktidara geleceğiz. Çözüm önerilerimizi gidin, anlatın, karşı mahalleye anlatın.” dediği öğrenildi.





CHP’nin dünkü MYK toplantısında, ekonomik gelişmeler ve dış politika başta olmak üzere gündemdeki gelişmeler ele alındı.





"ÇOK YAKINDA İKTİDARA GECEĞİZ"





Kılıçdaroğlu toplantı esnasında, “Çok yakın zamanda iktidar olacağız. Tabanımız buna hazırlıklı olmalı.” dedi.





Kılıçdaroğlu’nun sosyal demokrasi alanında Avrupa ve dünyanın CHP’ye baktığını, CHP’nin bu anlamda yeni kavramlar üretmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.