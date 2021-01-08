Samanyolu Haber /Dünya / Yönetime karşı isyan! /08 Ocak 2021 11:29

Yönetime karşı isyan!

Amerika Birleşik Devletleri'nde önceki gün Kongre binasının içine girip Temsilciler Meclisi salonunu işgal eden Donald Trump taraftarları hakkında soruşturma başlatıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ı destekleyen binlerce Cumhuriyetçi 6 Ocak'ta başşehirde protesto eylemleri esnasında Kongre binasının içine girip Temsilciler Meclisi salonunu basmıştı. 

4 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına karışanlar hakkında “yönetime karşı isyan” suçundan dava açılacak.

“TÜM SEÇENEKLER MASADA”

Amerika’nın Sesi’nde (VOA) yayımlanan habere göre; Washington Başsavcı Vekili Michael Sherwin şiddet olayları esnasında binada görev yapan ve göstericilere müdahale eden Kongre polislerinin de tanık olarak ifadesini alacak. 

Bir yetkili polis memurlarının işbirlikçi olduklarına dair delillerin ortaya çıkması durumunda haklarında suçlama yapılacağını bildirdi.

“Tüm seçenekler masada.” diyen yetkili, bunlara yönetime karşı isyan, karışıklık çıkarma ve ayaklanmanın da dahil olduğunu söyledi.

Basında ve sosyal medyada Kongre polis teşkilatı üyelerinin bazılarının Kongre binasına giren göstericilerle çekildiği fotoğraflar yer almıştı.

“SENATÖRLERİN OFİSLERİNDEN ELEKTRONİK MALZEMELER ÇALINDI”

Sherwin ayrıca senatörlerin ofislerinden bazı elektronik aletlerin çalındığını, bunların ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini belirtti.

Sherwin, “Malzemeler çalındı. Zararı tespit etmek zorundayız. Bunların ulusal güvenlik açısından da faturası olacaktır. Şu anda zararın boyutunu tam olarak bilmiyoruz. Eğer bir zarar varsa bunun ölçeğini bilmiyoruz.” dedi.
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