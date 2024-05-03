Yunanistan'da orman yangını alarmı

Özel aletler yangına karşı ana silah olarak suyu geride bıraktı

Ekip üyeleri arasında ormancılık uzmanları ve birçoğu Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşlarıyla eğitimde geliştirilmiş çeşitli becerilere sahip itfaiyeciler yer alıyor.

Her yıl daha da kötüleşiyor

Yunanistan'ın kuzeyinde çıkan ve Avrupa Birliği'nde şimdiye kadar kaydedilen "en kötü" yangın da dahil olmak üzere geçen yıl yaklaşık 1.750 kilometrekarelik alan kül oldu.

Yunanistan'da yangın sezonu resmi olarak mayıs ayında başlıyor, ancak mart ayı sonlarında dahi sıcaklıkların 30 santigrat dereceye ulaşmaya başlamasının ardından geçtiğimiz ay düzinelerce yangın söndürüldü. Bu, son on yılda kaydedilen artışlardan çok daha yüksek anlamına geliyor.İtfaiye görevlisi Ioannis Kolovos, yakın zamanda yapılan bir eğitim tatbikatı sırasında "Aslında bizim için çoktan yaz geldi. Gerçek şu ki yangın sezonu erken başladı" dedi.Yunanistan, bu yıl özel birimlerdeki itfaiyeci sayısını iki katına çıkararak yaklaşık 1.300'e yükseltiyor.Ekipler, alevlerin öngörülen güzergahında kırılmalar inşa etmek üzere havadan gönderilen birimlerle yangınların önüne geçmeye çalışmak için ABD'den taktikler alıyor.1. Orman Yangını Özel Operasyon Birimi'nden 10 kişilik seçkin yangın ekibi, yangınları durdurmak için gerekli aletlerle donatılmış durumda.İtfaiyeci Dimitris Priftis, 2023 yazında orman yangınları tarafından harap edilen başkent yakınlarındaki bir bölgede kursiyerlere yardım ederken, "Yürüyerek ulaşılması zor olabilecek en uygun yerlere kendimizi konumlandırabilir ve çeşitli özel yöntemler kullanarak yangın söndürme çalışmaları yapabiliriz" dedi.Priftis, "Su kullanmak artık yangınlara karşı ana silahımız değil, araçlarımız. Yangınlara karşı daha bilimsel bir yaklaşım benimsiyoruz, nemi, rüzgarı ölçüyoruz, bu daha planlı bir yöntem." diye konuştu.Çoğunlukla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yunanistan, afet müdahale kapasitesini elden geçirmek için 2.1 milyar Euro'luk bir program başlattı ve yeni su atma uçakları, insansız hava araçları, itfaiye araçları, eğitim tesisleri ve duman ve selin erken belirtilerini tespit etmek için yapay zeka odaklı bir sensör ağı sipariş etti.Ancak yeni ekipmanlar 2025 yılına kadar gelmeye başlamayacak. Yunan yetkililer, bu yıl da zorlu bir sezon beklenirken, eğitim ve yeni yangınla mücadele yöntemlerini iki katına çıkarıyor.Rüzgarlı, dağlık ve ulaşılması zor adalara sahip olan Yunanistan, orman yangını riski altındaki ormanlık alanlarla çakışan çok sayıda kentsel yerleşimi savunmak gibi ürkütücü bir yıllık zorlukla karşı karşıya.Ayrıca hava giderek ısınıyor: Avrupa Birliği uydu verilerini analiz eden Atina Ulusal Gözlemevi'ne göre geçtiğimiz kış, modern kayıtların başladığı 1960 yılından bu yana en sıcak kış oldu. Kayıtlara geçen en sıcak altı Yunan kışı geçtiğimiz on yıl içinde yaşandı.Bu durum, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu ve sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık iki katı arttığını ortaya koyan yeni verilerin arka planında yer alıyor.Atina'daki ana afet müdahale komuta merkezinde bulunan iklim krizi ve sivil savunma bakanı Vassilis Kikilias, yetkililerin yıllık koşulların daha da kötüleşmesini beklediğini söyledi.Kikilias, "Çok zor bir yangın sezonu, çok zor bir yaz olacak," diyor. "Kuru bir kış ve Aralık ayına kadar süren sonbahar sıcaklıkları yaşadık. Yani iklim kriziyle karşı karşıyayız."