Samanyolu Haber /Gündem / Yüzde 15 oy da silinmez ki... AKP anket sonucunu beğenmedi olanlar oldu /17 Aralık 2019 14:24

Yüzde 15 oy da silinmez ki... AKP anket sonucunu beğenmedi olanlar oldu

Optimar araştırma şirketinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir anket tartışılmaya devam ediyor. Davutoğlu ekibine göre anket AKP'nin beğeneceği kıvama getirildi ve ayrılıkçıların oyları budandı.

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AKP’ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma Şirketi, yeni bir anket sonucu yayınladı. Buna göre AKP'den koparak partileşen Davutoğlu ve Babacan ekiplerinin oyunun yüzde 1 olduğu öne sürüldü. Ancak aynı şirketin bir ay önceki Ekim araştırmasında Davutoğlu'nun oyu %9.4 olarak açıklanmıştı. 

Davutoğlu'na yakın ekibin yönettiği 'medya notu' isimli sitedeki habere göre Davutoğlu’nun bu ankette oyu en az 9 puan düşürüldü, Babacan'ınsa %6'dan fazla oyu buhar oldu. Siteye göre AKP anketi beğenmedi ve güncelletti(!)

EKİM'DE %16.2, KASIM'DA %1

AKP'nin anketçisi olarak bilinen Optimar'ın son anketinde ilginç bulgular dikkati çekiyor. Babacan ve Davutoğlu'na %0.5'er oy alacakları öngörüsünde bulunan şirketin araştırmasına göre halkın %67'si yeni bir parti kurulmasına da karşı...

Hilmi Daşdemir’in başında bulunduğu Optimar adlı araştırma şirketi bu sonuçları Kasım'da bulurken bir ay önceki 2 bin 157 kişilik anketinde Davutoğlu'nu %9.4, Babacan'ı da %6.8 olarak bulmuştu.

Şimdi herkes bu bir ay içinde iki isimde birden kaybolan yüzde 15'lik oyu arıyor...
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