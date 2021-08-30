'Ziraat Bankası Almanya'da ne iş çeviriyor?'









BaFin, Türkiye'nin en büyük bankası olan ve Almanya'da 7 şubesi bulunan Ziraat Bankası'na başlattığı denetimlerden sonra sert kararlar aldı. BaFin, Türkiye'den gönderilen dört genel müdürü de reddetti.





Bu durumu yorumlayan Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Ziraat Bankası Almanya'da ne işler çeviriyor" başlıklı yazısında, "Ziraat Bankası'nın Almanya şubelerinde gariplikler söz konusu… Nitekim Ziraat Bankası'na çok ağır cezalar kesildi. Bankadan kimse şu ana kadar konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapma zahmetine girmedi" ifadelerini kullandı ve ekledi:





"Nitekim kredi vermesi ve mevduat toplaması kısıtlandığı söyleniyor. Bir sonraki adım zaten o ülkede bankanın faaliyetlerinin durdurulması…





Alışmışlar Türkiye'de kamu bankası oldukları halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorularına bile “ticari sır” diye cevap vermemeye… Hadi Almanya'da da vermesene…





Türkiye'nin en büyük kamu bankasını usulsüzlüklere götürenler kim? Para cezalarını ceplerinden mi ödeyecekler? Hesap sorulmayacak mı? Ceza verilmeyecek mi? Yanlarına kâr mı kalacak? Bu soruların hiçbiri en azından bu dönemde cevap bulamayacak.





İşin acı tarafı Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun Türkiye'den gönderilen dört genel müdürü de liyakatsiz diye kabul etmemesi… İnsan kalitesinde nasıl bir çöküş yaşıyorsa, AKP'nin elinde bankaya yönetici olarak atanacak kimse kalmamış. Deneme-yanılma yöntemleri tutmamış.





Bankaya atama deyince herkesin aklına ilk etapta Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanan eski AKP milletvekili mahkeme kararına göre sahte lise diploması kullanan Hamza Yerlikaya geliyor.





Zira sorun Hamza değil… Sıra ona gelene kadar kimler diploma diye sahtesini göstermedi? Hamza olmasa yerine Murtaza gelecekti. Ne fark edecekti?"





Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle:





* Ziraat Bank AG‘ye “Büyük miktarlarda kredi” verme yasağı getirdi. Artık Türkiye'den ipotek karşılığı milyonlarca Euro'luk krediler verilemeyecek.





* Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.





* Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye'deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.





* BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya bankacılık tarihinde görülmemiş bu cezaların nedenleri, bankanın 2017'den beri verdiği kredilerin sonuçlarında ve son yıllarda Türkiye'ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımında yatıyor.