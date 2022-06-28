"İsveç ve Finlandiya Türkiye ile mutabakata vardı"

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında olası bir müdahaleden endişe duyan İsveç ve Finlandiya yönetimlerinin NATO'ya üyelik talebi Türkiye'nin vetosuna takılmıştı.





Bu ülkelerin teröre destek vermerleri nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkan Türkiye'nin talepleri konusunda görüşmeler sürüyordu.





Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yapılan dörtlü zirvede mutabakata varıldığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini desteklemeyi kabul ettiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini desteklemeyi kabul ettiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi.

NATO, TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ ARASINDA DÖRTLÜ GÖRÜŞME





STOLTENBERG: İSVEÇ VE FİNLANDİYA, NATO'YA KATILIM İÇİN TÜRKİYE İLE MUTABAKATA VARDI





Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti, görüşme 2 saat sürdü.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi. Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.Üç ülkenin ortak bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak. Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler"Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar. Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor” denildi.