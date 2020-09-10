Uçsada uçmasa da 1 helikoptere günlük 216 bin lira kira

Yangınlarla mücadele için planladığı sayıda uçak bulamayan Orman Bakanlığı, helikopter ihalesi açtı. Yasanın esas usül olarak gördüğü rekabetçi “açık usul” yerine “21b pazarlık” usulünün tercih edildiği ihale hiç kimseye duyurulmadan gerçekleşti.

2 firma özel olarak davet edildiği 16 Haziran'daki ihale jet hızıyla sonuçlandırılarak, EAB Havacılık'a verildi. 24 Haziran'da imzalanan sözleşmeye göre, 1 helikopter için 1 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında toplam 107 günlük kira bedeli 23 milyon 112 bin TL oldu. Yani firmaya günlük 216 bin TL kira ödenecek.

4 UÇAK PLANLANMIŞTI





Orman Bakanlığı, 2020 yangın sezonunda yangınlarla mücadele için 4 uçaklık bir planlama yapmıştı. 20 Şubat'ta, 4 uçak kiralama ihalesi yaptı. Öyle bir şartname hazırlandı ki, 34 yıl bu alanda başarıyla hizmet veren Türk Hava Kurumu'nun (THK) elindeki 6 Bombardier CL-215 tipi uçak ihaleye giremedi. Rusya'nın almasına kesin gözüyle bakılıyordu. İlişkiler gerilince Ruslar Ankara'ya kadar geldi ama teklif vermedi. Başka teklif veren de olmadı.





2 UÇAK TEDARİK EDİLDİ





THK'nın elinde bulunan ve kullanılamaz durumda olduğu iddia edilen 6 uçağın tüm bakımlarının yapıldığı ve uçuşa hazır olduğu, kurumun yönetiminee atanan Kayyum Heyeti Başkanı, AKP'li eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı tarafından açıklanmıştı. Bakanlık 7 Mayıs'ta bir ihale daha açtı. Bu defa 3 uçak kiralanacaktı. THK'nın uçakları yine ihaleye sokulmadı. Beklenen oldu. Rus Be-200 uçakları kiralandı. Ancak sadece 2 uçak tedarik edilebildi. Bakanlık bu açıkla yangın sezonuna girdi. Yurdun birçok noktasında orman yangınları başladı. Geç kalındığı için dünyada tüm aramalara rağmen yangın söndürme uçağı bulunamadı.









ŞUBATTAKİ İHALEYİ DE AYNI GRUP KAZANMIŞTI





Orman Bakanlığı'nın 13 Şubat'ta açtığı helikopter ihalesini EAB Havacılık ve Bordo Mimarlık kazanmıştı. İki şirket de Bordo Grup iştiraki. “21b pazarlık” usülüyle verilen ihalede 25 helikoptere 6 ay için 142 milyon TL ödendi. Şirkete her helikopter için günlük 1.5 saat uçuş garantisi de verildi. 2019 yılında yapılan ihale de Bordo Mimarlık'a verilmiş, 18 helikopter için 5 aylık 105 milyon lira ödenmişti.